TVNET canlı yayınında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu olan Mahir Ünal, yeni bir ekonomik modele geçildiğini, aralık ayında enflasyonun düşeceğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TVNET'te Taha Hüseyin Karagöz'ün Sert Sorular programına konuk oldu.

Ünal, burada soruları yanıtlarken ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünyanın bir darboğazdan geçtiğini belirten Ünal, Türkiye'de enflasyonun aralıkta aşağı yönlü bir ivme kazanacağını söyledi.

"Türkiye üretim modeline geçti"

Ünal'ın açıklamaları şöyle:

"Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan, bu topraklarda yaşayan insanların iddiasından, tahayyülünden, dünyaya söyleyeceği sözlerinden vazgeçerse hiçbir sorun kalmaz.

Şimdi bu Millet İttifakı'ndakiler ne diyor? Ali Babacan diyor ki' 400 milyar dolar getireceğim'. Meral Akşener diyor ki 'Biz geleceğiz ve bütün sorunlar çözülecek.' Çünkü Ali Babacan döneminde terminal modeli dediğimiz sıcak para girişine dayalı bir model maalesef hayattaydı.

Ama Türkiye ısrarla bu modelden üretime, ihracata, büyümeye dayalı bir modele geçti. Bugün Türkiye'nin üretim kapasitesi yüzde 80'lere kadar gelmiş durumda.





"Bütün dünya bir darboğazdan geçiyor"

Yani bütün dünya bir darboğazdan geçiyor. Pandeminin ülkelere etkilerini görüyoruz. Önümüzdeki 3 yıl daha göreceğiz.

Pandeminin etkilerini konuşmadan, ülkelerin potansiyellerini konuşmadan, etki analizlerini konuşmadan biz sadece benzini mazotu, doları konuşursak bunlar mikro ölçekte kalır. Dolayısıyla büyük fotoğrafı göremeyiz.

Türkiye bu süreçte bütün rakiplerinden pozitif olarak ayrışacak bir ülke ama şu anda bir darboğazdan, bir tribülanstan geçiyor.

Mahir Ünal, enflasyondaki düşüş için tarih verdi VİDEO



"Aralıkta enflasyonda aşağıya ivme başlayacak"

Cumhurbaşkanımız grup toplantımızda söyledi. Şimdi inşallah enflasyonda aralıkta aşağıya doğru bir ivme başlayacak ve biz öyle inanıyorum ki önümüzdeki bir yıla yüksek enflasyonla değil daha aşağı yönlü bir enflasyonla gireceğiz.

Burada asıl mesele şu; Türkiye hiçbir insanını sağlıkta, temel gıdada, temel ihtiyaçlarda sıkıntıya düşürmeyecek ve sosyal devlet anlayışının gereğini sonuna kadar yerine getirecek. Her sıkıntının farkındayız."