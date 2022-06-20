AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yoklama kaçağı ve bakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayanlar için kanun teklifinin hazırlandığını duyurdu. 20 maddelik teklif TBMM'ye sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ünal burada üzerinde çalıştıkları 7 kanunda düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

Bedelli affı teklifi tamamlandı

7 kanunda yapılacak düzenleme için 20 maddelik bir hazırlık yaptıklarını söyleyen Ünal, "7 kanunda düzenleme değişiklik ön görüyoruz. Teklif 20 maddeden oluşuyor. Meclis Başkanlığı'na sunacağız." dedi.

Ünal'ın açıkladığı düzenlemelerden biri bakaya olanların bedelliden faydalanmalarının önünü açacak düzenleme.

550 bin kişinin gözü bu teklifte

550 bin kişiyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin Ünal, "Yoklama kaçağı bakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayanlar için teklifimizi hazırladık. Teklifimiz, kamuoyunda beddeli yasası olarak konuşulan bakaya yoklama kaçağı olup beddeli askerlikten yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine dair bir düzenlemeyi içeriyor.

Mahir Ünal'dan bakayalara bedelli affı düzenlemesi açıklaması ViDEO



Dövizle askerlikte de değişiklik

Yine dövizle askerlik kapsamında ödemeleri gereken miktarı ödemedikleri, veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süre ile yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların askerlik hizmetlerini yerine getirmiş sayılmalarına imkan tanınmasını içeriyor." diye konuştu.

TBMM'ye sunuldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın bedelli miktarlarını belirleyip kamuoyuyla paylaşacağını söyleyen Ünal ayrıca, teklifin açıklamasının hemen ardından TBMM'ye sunulacağını söyledi.

Öğrenci affı bu hafta Meclis'e geliyor

Daha önce gündeme gelen öğrenci affını da bu değişikliklerde yasalaştıracaklarını belirten Ünal, Öğrenci affı ile ikgili düzenlemeti bu hafta meclise sunmayı planlıyoruz." dedi.