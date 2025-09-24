Mahkemeden CHP İstanbul İl Kongresi'ni durdurma kararı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine hareketli dakikalar...
İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimi, seçimde şaibe olduğuna mahkemenin hükmetmesi sonrası görevden alındı.
Çelik'in görevden alınması sonrası Gürsel Tekin, kayyum olarak atandı.
Tekin'in görevini tanımayan CHP yönetimi, bugün İstanbul İl Kongresi seçimi düzenledi.
Çelik'in tek aday olduğu kongreye ilişkin, mahkemeden dikkat çeken bir karar geldi.
KONGREYİ DURDURMA KARARI
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongreyi durdurma kararı verdi.
Mahkeme kongrenin durdurulması için valilik ve ilçe seçim kuruluna yazı gönderdi.
KARAR VALİLİĞE GÖNDERİLDİ
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına ilişkin İstanbul Valiliğine ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na ara kararı iletti.
İSTANBUL İL KONGRESİ İPTAL EDİLMİŞTİ
CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi, 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı ara kararla iptal edilmişti.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi kararın ardından tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Gürsel Tekin il başkanlığına atanmıştı.
Özgür Çelik ve yönetiminin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvurusunun kabul edilmesiyle 24 Eylül'de olağanüstü kongrenin yapılmasına karar verildi.
Bugün Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde yapılacak il kongresinde tek aday Özgür Çelik olurken, kongre nedeniyle sanat merkezinin etrafında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.