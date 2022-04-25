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Malatya'da 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Malatya'da 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Geri gönderme merkezlerinde bekletilen Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenlerden 227'si daha ülkelerine gönderildi. Böylece toplam 908 göçmen sınır dışı edilmiş oldu.