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- Malatya'da 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi
Malatya'da 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi
- 25.04.2022 - 14:54
- Güncelleme : 25.04.2022 - 14:58
Türkiye gündeminde ülkeye kaçak yollarla giren göçmenler konusu önemli bir yer tutuyor.
Bu kapsamda hükümet, sınır güvenliği için önlemleri artırırken, yurt içinde yakalanan kaçak göçmenler ise geri gönderiliyor.
Türkiye'de güvenlik güçlerince yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı geri gönderme merkezlerinde bekletiliyor.
227 Afgan ve Pakistanlı geri gönderildi
İşlemleri tamamlanan göçmenler, ülkelerinden kiralanan uçaklarla evlerine gönderiliyor. Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne 22-25 Nisan'da getirilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 908 kaçak göçmenden kalan 227'si, işlemlerinin ardından Malatya Havalimanı'na götürüldü.
Toplam gönderilen sayısı 908 oldu
227 göçmen, Afganistan'dan gelen yolcu uçağına bindirilerek, düzenlenen 4'üncü ve son charter seferi ile ülkelerine gönderildi. Böylece toplam 908 göçmen, sınır dışı edilmiş oldu.
Öte yandan Malatya Geçiçi Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altında bulunan 97 Afganistan uyruklunun da 27 Nisan'da Ankara'dan ülkelerine geri gönderileceği öğrenildi.