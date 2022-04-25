Petrol
101.13
-4.73%
Euro
15.87
-0.32%
Dolar
14.78
0.25%
Altın
900.20
-1.69%
Borsa
2494
0.89%
Bitcoin
577.259
-1.69%
BTXN Coin
20.86
-17.32%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Malatya'da 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi

    Geri gönderme merkezlerinde bekletilen Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenlerden 227'si daha ülkelerine gönderildi. Böylece toplam 908 göçmen sınır dışı edilmiş oldu.
    • 25.04.2022 - 14:54
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 14:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi

    Türkiye gündeminde ülkeye kaçak yollarla giren göçmenler konusu önemli bir yer tutuyor.

    Bu kapsamda hükümet, sınır güvenliği için önlemleri artırırken, yurt içinde yakalanan kaçak göçmenler ise geri gönderiliyor.

    Türkiye'de güvenlik güçlerince yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı geri gönderme merkezlerinde bekletiliyor.

    227 Afgan ve Pakistanlı geri gönderildi

    İşlemleri tamamlanan göçmenler, ülkelerinden kiralanan uçaklarla evlerine gönderiliyor. Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne 22-25 Nisan'da getirilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 908 kaçak göçmenden kalan 227'si, işlemlerinin ardından Malatya Havalimanı'na götürüldü.

    Toplam gönderilen sayısı 908 oldu

    227 göçmen, Afganistan'dan gelen yolcu uçağına bindirilerek, düzenlenen 4'üncü ve son charter seferi ile ülkelerine gönderildi. Böylece toplam 908 göçmen, sınır dışı edilmiş oldu.

    Öte yandan Malatya Geçiçi Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altında bulunan 97 Afganistan uyruklunun da 27 Nisan'da Ankara'dan ülkelerine geri gönderileceği öğrenildi.

    Malatya da 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi #1

    Malatya da 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi #2

    Malatya da 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi #3

    Malatya da 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi #4

    Malatya da 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi #5

    Malatya da 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi #6

    Malatya da 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi #7

    Malatya da 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi #8

    Malatya da 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi #9

    Malatya da 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi #10


    İlginizi Çekebilir

    Apple, Çin'e olan bağımlılığı azaltmak istiyor
    Teknoloji

    Apple, Çin'e olan bağımlılığı azaltmak istiyor

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı
    Tesla

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı

    Japonya’da kaybolan turist botu: 10 ceset çıkarıldı
    Dünya

    Japonya’da kaybolan turist botu: 10 ceset çıkarıldı

    Görüş Bildir