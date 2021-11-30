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    Maltepe'de lodos nedeniyle karaya oturan geminin son hali

    AYİŞ 1 isimli Ro Ro gemi halatının kopması sonrası fırtınanın etkisiyle sürüklenerek karaya oturmuştu. Gece boyunca etkili olan lodos nedeniyle gemi yan yattı. Yan yatan geminin son hali görüntülendi.
    • İHA
    • 30.11.2021 - 09:03
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    Maltepe'de lodos nedeniyle karaya oturan geminin son hali

    İstanbul Maltepe'de kuvvetli lodos nedeniyle dün akşam saatlerinde Kumcular İskelesine demirli olan gemilerden AYİŞ 1 isimli Ro Ro, halatının kopması sonucu sürüklenerek kıyıya oturmuştu.

    GEMİ YAN YATTI

    Olay yerine intikal eden Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mehmetçik römorkörü gece boyunca tedbir amaçlı bölgede kaldı.

    Gece boyunca etkili olan kuvvetli lodos sonrası sonrası karaya oturan gemi yan yattı.

    Sabah sahile gelen vatandaşlar yan yatan gemiyi şaşkınlıkla izledi.

    Maltepe'de lodos nedeniyle karaya oturan geminin son hali VİDEO

    Maltepe de lodos nedeniyle karaya oturan geminin son hali #1

    Maltepe de lodos nedeniyle karaya oturan geminin son hali #2

    Maltepe de lodos nedeniyle karaya oturan geminin son hali #3

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