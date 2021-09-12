Manavgat'taki 16 aileye yeni traktör verildi

Günler süren orman yangınlarında traktörleri kullanılmaz hale gelen 16 çiftçi, yeni traktörlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında mağdur olan vatandaşların yaraları sarılıyor.

Cumhurbaşkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çiftçilere traktör bağışı çağrısı yapılmasının ardından 16 aileye yeni traktörleri teslim edildi.

Manavgat Gençlik Merkezi'nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla tören düzenlendi.

"EKİP DİKMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Çiftçilerden 45 yaşındaki Mustafa Köse, Bucakşeyhler Mahallesi'ne sıçrayan yangında evinin, traktörünün, ağaçlarının yandığını söyledi.

Yeni bir traktöre sahip olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Köse, "Memnum olduk, devletimizden Allah razı olsun. Ekip, dikmeye devam edeceğiz. Yeni traktörü çok beğendim, bizimkiler eskiydi. Devletimiz bize sıfır traktör verdi. Benim traktörüm 77 modeldi, bu traktör 2021 model, sağolsunlar. Bu yeni olunca sürmesini öğreneceğiz, kullanması daha kolay olacak." diye konuştu.

"DEVLETİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Hocalı Mahallesi'nden 71 yaşındaki Mehmet Ateş de yangın sırasında yaylada olduğunu ve traktörü, çapa motoru, süt sağım makinesi ile iki ineğinin yandığını anlattı.

Evinin yanmadan kurtarıldığını belirten Ateş, "Traktörün römorkuna oğlum yatakları yükleyerek kaçırmaya çalışmış ama alevler sarınca bırakıp kaçmış. Traktörün yandığını duydum, oğlum 'Baba gelme, moralin bozulur' dedi. Ben de gelmedim. Akşam yayladan geldim, yanan traktörümü yeni gördüm, sabahında da devletimiz yenisini verdi, devletimizle gurur duyduk. Allah razı olsun. Milletimiz de sağ olsun. İki ineğim yandı, birini hemen teslim ettiler. Yeni traktörle arpa, buğday, kavun, karpuz, susam ekmeye devam edeceğiz. 100 dönüm tarlam var, hep üreteceğiz." dedi.

"ÇOK MUTLU OLDUK"

Bucakşeyhler Mahallesi'nde çiftçilikte geçimini sağlayan 59 yaşındaki Hüseyin Köse ise yangında evinin, zeytinliğinin ve traktörünün yandığını dile getirdi.

Yeni evinin yapılması için ön bilgi alındığını anlatan Köse, "Traktörümün yenisi geldi, memnun olduk. Ekmeye, dikmeye, üretmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"ÇİFTÇİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun da tüm afetzedelere geçmiş olsun dileklerini ileterek, vefat edenlere başsağlığı diledi.

Tosun, TÜMOSAN ailesi olarak yangını yakından takip ettiklerini belirterek "TÜMOSAN olarak yangın sırasında tüm çalışanlarımızla, tüm traktör ve yedek parça bayilerimizle bölgeye nasıl yardım ve katkı sağlarız diye çalışmaya başladık. Bu vesileyle bölgede hazır ve nazır olduk. Çiftçilerimizin yangın nedeniyle yaşamış olduğu tarım ekipmanlarındaki zararları basın ve medya organlarından duyduk. Cumhurbaşkanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yapılan bağış çağrısına hiç sayı ve adet pazarlığı yapmadan evet dedik. Bu vesileyle bu organizasyona katıldık. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. TÜMOSAN ailesi olarak her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu her projede hem Türk tarımına hem çiftçimize, köylümüze katkı sağlayacağımıza sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun huzurunda açıklıyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

İLK TEST BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN

Bakan Çavuşoğlu, teslim töreninin ardından farklı iki traktörün üzerine çıkarak ilk testi kendisi yaptı. Daha sonra çiftçiler kendi traktörlerine binerek ilk kez kontak çevirdi.

Manavgat yangınında traktörleri yanan 16 aile yeni traktörlerine kavuştu