Abdullah Özdemir: Bizler bir oldukça bölgemizde ve dünyada güven unsuru olacağız

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Gönül Coğrafyamız İftarı” programında 81 ilin hemşehri dernekleri ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi.

İl Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mehmed Emin Özkaya’nın açılış konuşmasıyla başlayan program, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan, Büşra Paker ve İsa Mesih Şahin’in selamlama konuşmalarıyla devam etti.

Programın kapanış konuşmasını ise AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir yaptı.

İl Başkanı Abdullah Özdemir konuşmasında, iftar programının yalnızca Türkiye’nin 81 ilini değil, gönül coğrafyasının tamamını temsil eden bir buluşma olduğuna dikkat çekti.

Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

Bugün burada ülkemizi doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 81 ilimizin; hatta daha da ötesi Rumeli’den Balkan coğrafyasına, Türkistan’dan gönül coğrafyamızın tüm fertlerinin temsilcileriyle bir aradayız.

Sivil toplum kuruluşlarının toplumsal birlik, kültür aktarımı ve dayanışmadaki rolüne vurgu yapan Özdemir, özellikle zor zamanlarda STK’ların üstlendiği sorumluluğun altını çizdi.

“DEPREMDE SİVİL TOPLUM MİLLETİN YANINDA OLDU”

11 ili etkileyen deprem felaketini hatırlatan Özdemir, sivil toplum kuruluşlarının o süreçte gösterdiği dayanışmaya değinerek şöyle konuştu:

Deprem olur olmaz ülkemizin 81 ilindeki sivil toplum kuruluşlarımızla irtibata geçtik. İş dünyamızın katkıları ve sivil toplum kuruluşlarımızın fedakârlıklarıyla yüzlerce yardım tırı deprem bölgesine ulaştırıldı. Zor zamanlarda milletimizin nasıl yanında durduklarını hep birlikte gördük.

Devletin deprem sonrası yürüttüğü çalışmalara da değinen Özdemir, 455 bin konutun teslim edildiğini hatırlattı.

“İSTANBUL BİRLİĞİN VE HUZURUN ŞEHRİDİR”

İstanbul’un tarihî ve medeniyet birikimine dikkat çeken Özdemir, şehrin birliğin ve huzurun sembolü olduğunu ifade etti.

İstanbul üç medeniyete başkentlik etmiş, her katmanında farklı bir tarihin izlerini barındıran kutsal bir şehir. Aynı zamanda her dinden, her mezhepten, her memleketten vatandaşımızın huzur ve refah içinde yaşadığı bir birlik şehridir.

Bölgede yaşanan krizlere rağmen Türkiye’nin huzur adası olmayı başardığını belirten Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine vurgu yaptı.

“BİRLİĞİMİZİ BÜYÜTEREK YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Özdemir, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

Gayemiz bu birliği büyütmek, bu birliği geliştirmek. Ülkemizin geleceği için, evlatlarımız için, daha güzel yarınlar için tefrikaya düşmeden birlik ve beraberlik duygusuyla ülkemize sahip çıkmak. Biz bir oldukça, kalplerimiz beraber attıkça Allah’ın izniyle sadece ülkemizde değil, bölgemizde ve dünyada güven unsuru olmaya devam edeceğiz.

Program, dualar ve hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.