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    Manisa'da terör operasyonu: 2 gözaltı

    Merkez ve Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • 16.09.2022 - 05:47
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    Manisa'da terör operasyonu: 2 gözaltı

    Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ile engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Suriye uyruklu K.D.'nin geçmiş dönemlerde PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

    2 kişi gözaltına alındı

    DHA'nın haberine göre K.D., sabah saatlerinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonla Turgutlu yakalanarak gözaltına alındı.

    Ekipler ayrıca, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ile engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, Suriye uyruklu İ.S.'nin geçmiş dönemlerde DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği bilgisine ulaştı.

    Şüpheli İ.S. de Manisa merkezde düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Manisa da terör operasyonu: 2 gözaltı #1

     

     


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