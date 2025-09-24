Mansur Yavaş 'konser soruşturmasını' Atatürk üzerinden savuşturmaya çalıştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 yılı arasındaki konser harcamalarının kamuya zararına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 şahıs gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı tespit edildi.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 69 milyon TL'lik Ebru Gündeş, 71 milyon TL'lik Mor ve Ötesi ve 80 milyon TL'ye Candan Erçetin konseri düzenlemesi, tepkilerin odağına yerleşmişti.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye yönelik konser operasyonu ve iddialara ilişkin bugün basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına "Konser işiyle başlayalım" sözleriyle giriş yapan Mansur Yavaş, savunmasında Atatürk'e sığındı.

"KONSER YAPMAYAN BELEDİYE VAR MI?"

Milli bayramları coşku ile kutlamak istediklerini öne süren Yavaş, "O paraları konserlere vermişler' diyorlar. Konser yapmayan belediye var mı?

Özellikle milli günlerimizi çok kuvvetli bir şekilde kutlamak istiyoruz. Kutladığımız alan da Başkentimizin kurulduğu alanlar." dedi.

"MİLLİ GÜNLERİMİZİ KUTLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Konser harcamalarının bütçenin küçük bir kısmı olduğunu iddia eden Yavaş "Harcadığımız bütçeye lütfen bakın. Harcadığımız para bütçemizin binde 4'ü.

Biz milli günlerimizi hep birlikte yan yana gelerek, aynı duyguları paylaştığımız Türk insanıyla kutlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"HER KONSER AYRI BİR BEDEL"

Konserleri tek tek incelettiklerini söyleyen Yavaş, şunları kaydetti:

Daha önce defalarca açıklama yaptım. Geçmişe yönelik bütün konserleri tek tek inceletiyoruz. Hangi konser kaç paraya yapıldı diye sorabilirsiniz. Bu işi yapan yüzlerce firma var.



Hangi özellikleri var bu konserleri ne kadar yaptınız diye sorsalardı bugün bunları yaşamayacaktık. Her konser ayrı bir bedel. Dışarıdaki ekranlar, içeride takılan projektörler. Bunlar otomatik robot.

"GÜNLÜK 100 BİN LİRA PARA ALANLAR VAR"