Marmara Denizi'nde tankerdeki zehirlenme olayına ilişkin geminin 2. kaptanı gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, dün saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildiğini açıkladı.

Tankerin soğuk tank kısmında oluşan sızıntıdan kaynaklandığı değerlendirilen olayda, mürettebattan 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

ZEHİRLENME OLAYINA İLİŞKİN TAHKİKAT BAŞLATILDI

Zehirlenen 2 kişi ise gözetim altına alındı.

Rusya vatandaşı toplam 13 kişiden oluşan mürettebatın tahliyesine yönelik çalışma yürütüldü.

Öte yandan, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, tankerin Kartal Demir Sahası'na çekildiği belirtildi.

Açıklamada, şu sözler kullanıldı:

"Sahil Güvenlik, olay yeri inceleme ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerinin gemide yaptığı incelemede, geminin slop tankını kimyasalla temizlemeye giren ilk mürettebatın zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybettiği, onu kurtarmaya çalışan diğer iki mürettebatın da kimyasaldan etkilenerek zehirlendiği belirlenmiştir.

Tank içerisinde yapılan incelemede yüksek miktarda amonyak, hidrojen sülfür ve VOC (organik uçucu gaz) tespit edilmiştir. Zehirlenen iki mürettebat, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri devam etmektedir."

GEMİNİN 2. KAPTANI GÖZALTINA ALINDI

Rusya vatandaşı 13 kişilik mürettebatın bulunduğu gemideki diğer 9 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, "Gemi kaptanı, gemide bulunma zorunluluğu nedeniyle gemide bırakılmıştır. Geminin 2. kaptanı ise yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştır." bilgisi verildi.