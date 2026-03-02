Esenler, Ramazan ayında önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor

İslam aleminin kutsal ayı...

11 ayın sultanı Ramazan devam ediyor.

Yurdun dört bir yanında Ramazan ayı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenirken bu yerlerden biri de Esenler Belediyesi oldu.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu önderliğinde başlatılan çalışmalar ile birçok etkinlik düzenleniyor.

DÖRTYOL MEYDANI RAMAZAN'A ÖZEL HAZIRLANDI

Dörtyol Meydanı’nda kurulan Ramazan etkinlik çadırı, her yaştan Esenlerlinin iftar sonrası uğrak noktası oluyor.

Etkinlik çadırında memleket dernek stantları, ana sahne etkinlik alanı, otağ alanı, Eskafe ve Hacivat–Karagöz alanı ziyaretçilerle dolup taşıyor.

Vatandaşlar Eskafe’de kahvelerini yudumlayarak hem sohbet ediyor hem de sahnedeki programları takip etme fırsatı yakalıyor.

GEÇ SAATLERE KADAR YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Özellikle çocuklar için oluşturulan oyun ve etkinlik alanlarında renkli görüntüler yaşanıyor.

Yüz boyama etkinlikleri, geleneksel oyunlar ve sahne şovları miniklere unutulmaz Ramazan akşamları yaşatıyor.

Gece geç saatlere kadar süren etkinliklerle Ramazan’ın bereketi ve neşesi Esenler’de doyasıya yaşanıyor.

ENSONHABER VATANDAŞLARA MİKROFON UZATTI

Ensonhaber etkinliklere katılan ilçe sakinlerine mikrofon uzatarak fikirlerini sordu.

Vatandaşlar, düzenlenen programlardan son derece memnun olduklarını belirtti.

"GENÇLER OLARAK GAYET MEMNUNUZ"

Esenler'de Ramazan her sene olduğundan daha kaliteli geçtiğini belirten bir vatandaş, "Çocuklar için özel bir alan yapmışlar, insanlar soğuktan korunsun diye çay kahveleri yapmışlar.

Biz gençler olarak gayet memnunuz bu durumdan." dedi.

"ON NUMARA DAHA NASIL OLACAK"

Bir başka bir genç ise gösterilere dikkat çekerek "İftardan sonra geliyoruz, etkinliklere oturuyoruz. Hacivat ve Kara Gözler, onları izlemeye geliyoruz.

Çay içmeye geliyoruz, oturuyoruz burada, muhabbet ediyoruz. Ramazan Esenler'de yaşanıyor tabii ki. On numara daha nasıl olacak." ifadelerini kullandı.

"RAMAZAN'I RUHUMUZDA HİSSEDİYORUZ"

Mikrofon uzatılan gençler burada Ramazan'ı gerçek anlamda yaşayabildiklerine dikkat çekti.

Ortamın eski Ramazanları hatırlattığını vurgulayan genç simalar, Ramazan'ı ruh ve kalplerinde hissettiklerini söyledi.