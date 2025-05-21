Marmara'daki depremin ardından konunun uzmanlarından değerlendirmeler

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İstanbul deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı...

Geçtiğimiz ay 6.2 büyüklüğünde depremle büyük panik yaşayan İstanbullular yeniden sarsıldı.

Gece saatlerinde yaşanan ve merkez üssü Büyükçekmece olan depremin şiddeti 4.0 olarak açıklandı..

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da 23.36'da hissedilen depremin yerin 8.16 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ölçüldü.

Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, İstanbul genelinde hissedilirken, kısa süreli paniğe yol açtı.

Depremin ardından konunun uzmanlarından yeni değerlendirmeler geldi.

"STRES ALANI DEĞİŞİMLERİ DEVAM EDİYOR"

X hesabından bir açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür "Silivri- Büykçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde . 23 Nisan'dan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

"MARMARA'DA EN AZ 2 DEPREM KAÇINILMAZDIR"

Bir açıklama da Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi.

Beklenen büyük Marmara depremine dikkat çeken ve kaçınılmaz olduğunu söyleyen Ercan şunları söyledi: