Marmaray'a da zam geldi

İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın ardından bir artış da Marmaray ücretlerinde yaşandı. En kısa taşıma ücreti 5,48 TL'den 7,67 TL'ye, Tam parkur 12,12 TL'den 16,97 TL'ye yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son dönemde akaryakıtta yaşanan fiyat artışlarını gerekçe göstererek zam talep etti.

Bu doğrultuda yapılan toplantıdan yüzde 40 zam kararı çıktı.

Buna göre tam tek biniş 5,48 TL'den 7,67 TL'ye çıkmış oldu. İlk aktarma ücreti 3,92 TL'den 5,48 TL'ye yükseldi.

BİR ZAM DA MARMARAY'A

Yaşanan bu artışın ardından bir zam haberi de Marmaray'dan geldi.

Marmaray'da tam en kısa taşıma ücreti 5,48 TL'den 7,67 TL'ye, Tam parkur 12,12 TL'den 16,97 TL'ye Öğrenci için en kısa mesafe ücreti 2,67 TL iken 3.74 TL’ye, Tam parkur öğrenci ücreti ise 5,48 TL'den 7,67 TL'ye, Öğretmen ve diğer indirimli geçişlerde de 3,92'lik kısa mesafe ücreti 5,49 TL, 8,45 TL'lik tam parkur ücreti 11,83 TL'ye çıkarıldı. Bir geç bilet 23 TL'den 32 TL'ye, 2 geç bilet 35 TL'den 49 TL'ye, 3 geç bilet 67 TL'den 94 TL'ye yükseldi.