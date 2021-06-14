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    Marmaris'te halk plajına inen helikopter

    Sahildekilerin şaşkın bakışları arasında pist dışı alana iniş yapan helikopter, tepkilere sebep oldu.
    • DHA
    • 14.06.2021 - 15:12
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 15:48
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    Marmaris'te halk plajına inen helikopter

    Muğla'nın Kumlubük Koyu'ndaki 5 yıldızlı otele ait sahile, dün öğle saatlerinde Robinson R66 tipi helikopter indi.

    Helikopterin, sahilde güneşlenenler ve denize girenlerin şaşkın bakışları arasında plaja indiği anlar, cep telefonuyla kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

    SAHİLE TEHLİKELİ İNİŞ

    Helikopterin, otelin yanındaki yat kulübüne müşteri getirdiği ve bu kişilerin yemek yedikten sonra bir tekneye geçtiği belirtildi. Olayı şaşkınlıkla izlediklerini söyleyen bir görgü tanığı, "Helikopter sahilde, insanların bulunmadığı boş alana indi. Vatandaşlar, sahilin diğer tarafındaydı." dedi.

    Bölgede pisti bulunmasına rağmen helikopterin plaja inişiyle ilgili konunun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından incelendiği bildirildi.

    Marmaris'te halk plajına inen helikopter VİDEO

    Marmaris te halk plajına inen helikopter #1

    SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

    Olaya ilişkinyazılı açıklama yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, "Bazı sosyal medya sayfalarında 'Plaja İniş Gerçekleştirildi' olarak duyurulan olaya ilişkin olarak; bahse konu hava aracının uçuş planına iniş noktası olarak '364400N-0281600E' olarak belirtildiği, ancak Genel Müdürlüğümüzce yapılan incelemede söz konusu koordinatın plaj bölgesine yaklaşık olarak 5 NM (9.5 km) mesafede bulunduğu tespit edilmiştir. Uçuş Planı çekilirken işletmeler tarafından söz konusu genelgede yer alan tüm gerekli prosedürler uygulanmış kabul edilir ve tanımlı alanlar dışında (havaalanı, heliport, helipad, vb.) kalan alanlarda uçuş planına 'ZZZZ' doldurularak koordinat yazılır ve uçuş planı ilgili brifing ofisi tarafından kabul edilir" denildi.

    "GEREKLİ GÖRÜLMESİ HALİNDE İDARİ İŞLEM BAŞLATILACAK"

    Açıklamada ayrıca, "Bu bağlamda, tanımsız alanlara iniş/kalkış yapılması işletme ve sorumluluğunda olmakla birlikte olayın özelinde uçuş planında belirtilen koordinat ile iniş yapılan alan arasındaki farkın açıklanması amacıyla ilgili işletme ve pilot açıklamaları talep edilecektir. Söz konusu açıklamalar ve eldeki veriler kapsamında SHY-1 ve SHY-6C Yönetmelikleri kapsamında komisyon kurularak gerekli değerlendirmelerin yapılacağı ve bu değerlendirme kapsamında gerekli görülmesi halinde işletme ve pilot nezdinde idari işlem tesis edilecektir. (SHY-İPC Yönetmeliği kapsamında para cezası, SHY-1 Yönetmeliği kapsamında pilot lisansı üzerinde işlem, vb.)" ifadeleri yer aldı.

    Marmaris te halk plajına inen helikopter #2

    Marmaris te halk plajına inen helikopter #3

    Marmaris te halk plajına inen helikopter #4

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