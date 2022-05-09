Marmaris'te kaçak iskeleler yıkılıyor

Marmaris'in kırsal Söğüt Mahallesi'nde kaçak olarak yer alan 40 iskele ekipler tarafından kaldırılıyor.

Kaçak yapılarla mücadele hız kesmiyor...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz ağustos ayında Muğla'da incelemelerde bulunmuştu.

Bunun üzerine imar planına aykırı olan birçok projede inşaatlar durdurulmuştu.

Yapıların yıkım çalışmaları sürerken Marmaris'in Söğüt Mahallesi’nde 40 kaçak iskele daha belirlendi.

Ekipler harekete geçti

İskeleler, Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, Doğal SİT Alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri ile Tabiat Varlıkları üzerinde telafisi mümkün olmayan tahribatların önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre Marmaris Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri, tekne ve iskele sahiplerine 20 gün önce gönderilen tebligatın ardından bölgeye gitti. Ekipler, kaçak iskelelerin yıkımına başladı.