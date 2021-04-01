MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklaması sonrasında gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından MASAK'ın ne olduğu, açılımı ve amaçları araştırılmaya başlandı. Peki MASAK nedir?

Kripto varlıkların terörizm faaliyetlerinde kullanılabildiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Kripto varlıkların alım-satım faaliyetlerini incelemek MASAK'ın görev ve yetkisi içindedir." açıklamasını yaptı.

Bu açıklamanın ardından kripto varlıklarla ilgilenen yatırımcılar başta olmak üzere vatandaşlar, MASAK hakkında araştırmalarına başladı.

Peki, haksız rekabet ve fiyat artışları ile mücadelede sık sık gündeme gelen MASAK nedir? MASAK hangi yılda kuruldu, amaçları nelerdir? İşte, detaylar..

MASAK NEDİR, NE DEMEK?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Maliye Bakanlığı bünyesinde hizmet vermektedir. MASAK, 19 Kasım 1996 tarihinde 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile kurulan, karapara aklama suçlarının araştırılması, incelenmesi için görevlendirilmiş bir kuruldur. 17 Şubat 1997 tarihinde fiilen görevine başlayan bu kurul, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının önlenmesi Hakkında Kanun ile yeniden belirlenmiştir.

MASAK NEYİ AMAÇLIYOR?

4208 sayılı kanun kapsamında kurulan MASAK, haksız yere kazanılan suç gelirlerini analiz ederek yetkili makamlara iletmeyi amaç edinmiştir. Bir nevi mali istihbaratı gerçekleştiriyor diyebiliriz.

Teröre finansman sağlayacak suçlar ile mücadelede de etkin olarak işlevini sürdürmektedir. Gerektiğinde denetim yapmak, yurt dışı koordinelerde bulunmak, kamuoyunu bilinçlendirmek ve duyarlılığını arttırmak da görevleri arasında sayılmaktadır.

Detaylı yönetmelik ve yönergeler için T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı web sayfasına göz gezdirebilirsiniz.

MASAK'IN GÖREVLERİ NELERDİR?