Mattia Ahmet Minguzzi davası ertelendi

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İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bit pazarına giden İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, iki çocuk tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürüldü.

Cinayet sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Minguzzi'yi bıçaklayan 16 yaşındaki U.B. ve saldırı anında yanında bulunan 15 yaşındaki B.B. tutuklandı.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmada tutuklu sanıkların cinayet anlarını gülerek anlattıkları arkadaşları M.A.D. ve A.Ö.'de geçtiğimiz günlerde tutuklandı.

İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve haklarında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istenen cinayetin sanıkları, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

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DAVA ERTELENDİ

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma, sanıkların çapraz sorguları tamamlandı.

Mahkeme, davayı 20 Haziran'a ertelerken, iki sanığın da tutukluluğuna devam kararı verdi.