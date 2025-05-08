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Haber Merkezi

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bit pazarına giden İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, iki çocuk tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürüldü.

Geçtiğimiz günlerde saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki U.B.'nin cinayeti arkadaşlarına anlattığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla soruşturma derinleştirildi.

U.B. ve saldırı sırasında yanında bulunan B.B.'nin yanı sıra, dün akşam saatlerine yaşları küçük 2 çocuk daha yakalanarak tutuklandı.

CİNAYETİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Milyonlar Minguzzi davasındaki tüm gelişmeleri yakından takip ederken, cinayete ait yeni görüntülere ulaşıldı.

Görüntülere ilk olarak, tv100 Uzman Polis Muhabiri Devrim Tosunoğlu ulaştı.

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MİNGUZZİ'Yİ TACİZ ETTİLER

Görüntülerde Minguzzi’nin kaykay malzemesi almak için bit pazarına gittikten kısa bir süre sonra tezgahları dolaşırken katil zanlısı şahıslardan 15 yaşındaki B.B’nin, Ahmet Minguzzi’yi taciz ettiği görüldü.

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KATİLLER DAKİKALARCA MATTİA AHMET'İ ARAMIŞ

Kısa süreli münakaşa sonrası Minguzzi diğer tezgahları dolaşırken B.B.’nin dakikalarca pazarda Minguzzi'yi aradığı ortaya çıktı.

Şüphelinin ardından Minguzzi'nin bulunduğu yere koşarak gelip, bu sefer de fiziksel şiddette bulunduğu ve pazar esnafının kavgayı ayırmaya çalıştığı görüntüler kamera kayıtlarında yer aldı.

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İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Dün akşam tutuklanan suça sürüklenen iki çocuktan M.A.D. ile A.Ö.'nün ifadeleri de ortaya çıktı.

A.Ö. ifadesinde, Minguzzi'yi tanımadığını ve kimsenin şüpheli B.B'ye yardım etmediğini söyledi.

A.Ö, "O gün B.B'de ve diğer çocuklarda bıçak görmedim. Yumruklama olayından sonra iki arkadaşı Minguzzi'yi alıp götürdü. B.B. o aşamada esnaf tarafından sakinleştirilmeye ve uzaklaştırılmaya çalışılıyordu. Hatta birisi 'Gel otur, sana çay ısmarlayalım.' dedi. B.B. birden koşmaya başladı. Önümde duvar olduğu için bıçaklama anını görmedim. Yerde kimsenin Minguzzi'ye tekme attığını görmedim.'' diye konuştu.

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"MİNGUZZİ'NİN BIÇAKLANDIĞINI BABAMDAN ÖĞRENDİM"

Pazardan ayrıldıktan sonra M.A.D. ve U.B. ile karşılaştığını söyleyen A.Ö., ifadesinde şunları anlattı:

"4 kişi metrobüse gittik. Ben simit aldım, B.B'ler 3 kişi yukarıya çıkmıştı. Ben yanlarına giderken B.B. eliyle bıçaklama hareketini anlatıyordu. Ben gelince sustular. B.B. ile bilardo oynamaya gidecektik, diğer şahıslardan ayrıldık. Babam aradı, 'Kadıköy'de çocuk bıçaklanmış, neredesin?' dedi. 'Eve yaklaştım, geliyorum.' dedim. Kesinlikle parktaki tartışma olayını görmedim. Kimsenin suçuna yardım etmedim. B.B'nin elinde bıçak görmedim. Minguzzi'nin bıçaklandığını babamın söylemesi üzerine öğrendim. Suçsuzum."

"B.B.'DE ÜZÜNTÜ VEYA PANİK HALİ GÖRMEDİM"

Suça sürüklenen diğer çocuk M.A.D. ise ifadesinde, B.B'nin tezgahtan bıçak aldığını görmediğini söyleyerek, kendilerinden biraz ileride B.B'nin Minguzzi'nin bacağına 2 kez, göğsüne de 2-3 kez bıçakla vurduğunu gördüğünü anlattı.

U.B'nin, yere düşen Minguzzi'ye tekme attığını ifade eden M.A.D, şöyle devam etti:

"Minguzzi'de herhangi bir bıçak görmedim. Zaten olay öncesinde arkası dönük vaziyetteydi. Olayın etkisiyle şoke ve tedirgin oldum. Kamera kaydında bizde bıçak olmadığı net şekilde görünüyor. B.B'ye hiçbir şekilde cesaretlendirici bir şey söylemedim. Özendirici veya destekleyici bir tavır göstermedim. Sonrasında ben ve A.Ö. pazardan çıkarken yanımıza U.B. geldi. Metrobüs durağına varmadan da B.B. yanımıza geldi. Kendisiyle buluşmak konusunda haberleşmedik, telefonda görüşmedik. B.B. normal durumdaydı, üzüntü veya panik halini görmedim."

"TEK SUÇUM O GÜN ORADA OLMAKTI"

B.B'nin metrobüsteyken kendilerine, "Ben bıçakladım. Bir şey olur mu, ne yapmalıyım?" diye sorduğunu söyleyen M.A.D, olayın şokunda olduklarını, metrobüse beraber binmelerinin planlı olmadığını, evlerine en yakın metro orada olduğu için aynı yerde indiklerini savundu.

M.A.D, kimseye yardım etmediğini söyleyerek, "Olay planlı değildir. Bir şeye karışmadığım ortadadır. Halen olayın etkisindeyim. Sebepsiz yere neden bunlar başıma geldi bilmiyorum. Tek suçum o gün orada olmaktı." dedi.