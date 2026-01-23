Mattia Ahmet Minguzzi öldürülmesinin 1. yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesinin üzerinden 1 yıl geçti.

Acılı aile, çok sayıda vatandaşla beraber sabah saatlerinde olayın yaşandığı bitpazarına gelerek Ahmet'i andı.

KABRİ BAŞINDA DUA ETTİLER

Kadıköy'de yapılan anmanın ardından Minguzzi'nin ailesi, Ahmet'in defnedildiği Bakırköy Osmaniye Mezarlığı'na geldi. Acılı aile, Ahmet'in kabri başında dualar etti.

Minguzzi ve Akıncılar Ailesi'nin yanı sıra kabir ziyaretinde anne Yasemin Minguzzi, baba Andrea Minguzzi, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ile anneanne Aynur Akıncılar dualar etti.

Minguzzi'nin mezarı, çiçeklerle donatıldı. Ayrıca dava sürecinde ailenin avukatlığını yapan Ersan Barkın da aileyi yalnız bırakmadı.

"BEN SADECE AHMET'E YANMIYORUM, GİDEN TÜM ÇOCUKLARA YANIYORUM"

Ahmet'in kabri başında açıklama yapan anne Yasemin Minguzzi, şu ifadeleri kullandı:

Hani bir yıl geçti diyoruz ya, o bir yıl dün gibi bana göre. Bu acı hiç bitmeyecek. Ben onu çok özlüyorum. Benim en yakın arkadaşımdı, her şeyimdi, sadece bir oğul değildi Ahmet. Parkta da dediğim gibi gerçekten hakkımı helal etmiyorum. Bir yıl boyunca mücadele verdik, söz verdiler. Katile çocuk dediler. Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Şunu bilsinler, ben durmayacağım. Özellikle istinaf sonuncunun dün belli olması, bugün pazara geleceğimi bile bile bu gerçekten vicdansızlık. Yaralı bir anneye yapılmayacak bir şey. Atlas çocuk gitti, haftaya hangi çocuk gidecek acaba, bunun hesabını kim verecek? Ben sadece Ahmet'e yanmıyorum, giden tüm çocuklara yanıyorum. Her gün diri diri ameliyat ediliyormuşum gibi yanıyorum. Lütfen artık değişiklik yapılsın, düzenleme neyse olsun 24 ise 24 yetmiyor, 50 yıl da yetmiyor. Hiçbir yangın asla kalbimizdeki ateşi söndüremez. Ben idam istiyorum artık. Onlar mağdur falan değiller yani.

"BEN BABA OLARAK VİDEOLARA HİÇ BAKMADIM DAHA GÖREMEDİM"

Acılı baba Andrea Minguzzi ise, "Çok zor bir durum bizim için çünkü hem yıl dönümü hem de ilk defa bu pazara gidiyoruz. 1 yıldır böyle bir cesaret bulamadık. Ben baba olarak videolara hiç bakmadım daha göremedim. Şu yerlere bakmak beni çok üzdü ama aynı zamanda o kadar kalabalık, iyi niyetli insanları gördüğümüzde, dünyada sadece kötülük yok. Çok güzel şeyler olabilir. Çok özel bir şeyler var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sembolik yürüyüş yaptık pazarda. Şiddetin karşısında her zaman ışık açmak istiyoruz. Karanlık karşısında şiddeti vermek istemiyoruz." şeklinde konuştu.

"VAR GÜCÜMÜZLE SES ÇIKARMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ahmet'in teyzesi Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu da kabir başında yaptığı açıklamada, "Dün istinaf kararı açıklandı ve Ahmet'in davası bitmiş gibi gösterildi. Hayır, Ahmet için adaleti henüz sağlamış değiliz. Mücadelemiz devam edecek. İstinaf bittiyse, Yargıtay var. Yargıtay'a kadar gideceğiz ve bu işin peşini bırakmayacağız. Her şey apaçık ortada, görüntüler ortadayken, salınan iki katilin sokaklarda serbest gezmesi, çocuklarımızın arasında gezmesini biz hazmedemiyoruz, içimize sindiremiyoruz. Bir senedir yasaların değişmesi ve ceza oranlarının artırılması için çaba gösteriyoruz. Bu konuda da susmayacağız, bu konuda da var gücümüzle ses çıkarmaya devam edeceğiz." dedi.

"BUGÜN ASLINDA SADECE AHMET İÇİN DEĞİL, BİRÇOK KİŞİ İÇİN BURADAYIZ"

Minguzzi'nin kabrini ziyaret etmek için Bursa'dan geldiğini söyleyen Cihan Tektaş isimli vatandaş, "Biz Bursa ekibi olarak geliyoruz. Her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek için, onlara destek olmak için her zaman yanlarındayız grup olarak. Özellikle oradan araba kaldırıyoruz. Hepimiz başındayız, ülkemizin çocukları için yanlarında olmaya çalışıyoruz. Benim de 11 yaşında bir oğlum var ve sadece onun için değil, Ahmet için değil, bütün çocuklarımız için biz burada olmaya çalışıyoruz. Desteğiz her zaman. Başka söyleyecek hiçbir şey bulamıyoruz." diye konuştu.