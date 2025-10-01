Meclis açıldı: CHP sıraları boş kaldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönem başladı...

Meclis 2,5 aylık aranın ardından 28’inci dönem 4’üncü yasama yılının açılışını gerçekleştirdi.

MECLİS AÇILDI

İlk konuşma Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından yapıldı.

Kurtulmuş konuşmasında "Meşruiyet tartışmaları TBMM için yok hükmündedir. TBMM meşruiyetin kaynağıdır. Milletten başka hiçbir güç meşruiyet sağlayamaz" dedi.

VEKİLLERE HİTAP ETTİ

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iştirak etti.

Burada törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel oturumda vekillere hitap etti.

CHP TÖRENE KATILMADI

CHP, son dönemde yaşanan belediye başkanları ve partilerine yönelik operasyonlar ile partinin kongrelerine ilişkin yargı müdahalesine tepki olarak özel oturuma katılmama kararı vermişti.

Bu doğrultuda CHP'li vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamadı ve konuşmasını dinlemedi.

TİP VE EMEP'TEN DESTEK

Diğer yandan CHP'nin Meclis açılış boykotu kararına TBMM'de vekilleri bulunan TİP ve EMEP'in desteklediği bildirildi.

BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Tören öncesi açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin aldığı karara tepki gösterdi.

"TÜRK MİLLETİNİN İRADESİNE SALDIRI"

Devlet Bahçeli, CHP'nin Meclis açılış oturumuna katılmama kararıyla ilgili, "CHP’nin bu gayri ahlaki siyasi tavır ve tercihi, yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza saygısızlık değil; TBMM'nin tarihsel mehabet ve müktesebatına, demokrasinin ilke ve esaslarıyla Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır." dedi.