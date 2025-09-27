CHP, Meclis açılışına katılmayacak

Cumhuriyet Halk Partisi, şu sıralar hayli çalkantılı...

Şaibeli kurultaylar ve yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanları, CHP'yi karıştırmış durumda.

Mutlak butlan korkusu yüzünden apar topar kongre yapan CHP, Meclis'in yeni yasama yılına ilişkin aldığı kararı duyurdu.

CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından oluşan Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, PM'nin ardından açıklama yaptı.

Yücel, şöyle dedi:

"BİRİNCİ PARTİ SORUMLULUĞU İLE HAREKET ETTİK"

"CUMHURBAŞKANI'NI AYAKTA ALKIŞLADIK"

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Türkiye'nin birinci partisinin Genel Başkanı olarak Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, tüm siyasi parti genel başkanlarını aradı, bayramlarını kutladı. Meclis açılışında da Cumhurbaşkanı Genel Kurul salonuna girdiğinde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve milletvekillerimizle kendisini ayakta karşıladık. Biz Türkiye’nin birinci partisi olmanın verdiği sorumlulukla pozitif bir siyaset izledik.

CHP, MECLİS AÇILIŞINA KATILACAK MI

Böyle bir siyasi ortamda biz Cumhurbaşkanı'nı, Meclis açılışında ne oturarak ne de ayakta karşılamayız. Zira bizim nezdimizde meşruiyetini yitirmiştir.



Bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı onlar 47 gün dahi gösteremediler. O yüzden Meclis açılışında kendisini ne karşılayacağız ne de uğurlayacağız.