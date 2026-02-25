Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan siyasi partilere "süreç" ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç komisyonu raporunun geçen hafta kabul edilmesinin ardından başladığı siyasi parti turu kapsamında, bugün AK Parti ve Yeni Yol TBMM Grubu'nu ziyaret etti.

Kurtulmuş'un AK Parti'ye gerçekleştirdiği ziyarete, AK Parti'den Efkan Ala ve Abdullah Güler eşlik etti.

"TERÖR MESELESİ TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEN KALDIRILACAK"

Kurtulmuş, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en zor meselesi, Cumhuriyet tarihimizin ilk asrının yarısının neredeyse heba edildiği, büyük bedeller ödediğimiz, ağır faturalar ödediğimiz şiddet ve terör meselesi ümit ediyorum ki bu çalışmayla birlikte yoluna girecek ve Türkiye'nin gündeminden kaldırılacaktır." ifadelerine yer verdi.

BİR TEŞEKKÜR ZİYARETİ DE YENİ YOL GRUBUNA

Yeni Yol Partisi'nin TBMM grubunda, Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, grup başkanvekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin katıldığı görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Kurtulmuş, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına verdiği katkılar için Yeni Yol Partisi'ne teşekkür etti.

Komisyonun raporunu tamamlamasıyla sürecin belli bir noktaya taşındığını belirten Kurtulmuş, "Bundan sonra raporda yer alan konuların hayata geçirilmesiyle ilgili ümit ederim ki siyasi partilerimiz ortak bir anlayışla, açık fikirlilikle, açık yüreklilikle çalışmalarını sürdürür ve kamuoyumuzun beklemiş olduğu bu yasal düzenlemeler başta olmak üzere çeşitli adımlar atılır. Böylece Türkiye tarihinin en önemli sorununu, Cumhuriyetimizin ilk asrının en ağır, en büyük bedeller ödediğimiz sorununu ilanihaye ortadan kaldıracak adımları atmak mümkün olur." diye konuştu.

MHP, CHP VE DEM PARTİ'YE SALI GÜNÜ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş parti ziyaretleri kapsamında 24 Şubat Salı günü MHP, CHP ve DEM Parti'yi ziyaret etti.

Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu süreçlerindeki öncülüğü, desteği dolayısıyla teşekkür etmek için MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret ettiğini belirtti.

CHP

Daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen Numan Kurtulmuş, burada da yaklaşık 30 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun kabul edilmesinin ardından siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüştüğünü hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Özel'e, Komisyon üyesi CHP milletvekillerine de teşekkür ederek, samimi şekilde sürece destek verildiğini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'de demokrasi bakımından bir örnek çalışmanın yüz akıyla tamamlandığını, farklı siyasi kanaatlerdeki milletvekillerinin aynı masa etrafında bir araya geldiğini belirtti.

DEM PARTİ

Günün son ziyareti olarak DEM Parti'yi ziyaret eden Kurtulmuş, burada da yaklaşık 30 dakikalık bir ziyaret gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına verdiği katkılar için DEM Partiye teşekkür etti.

"Cumhuriyet tarihimizin en ağır meselesinin çözülmesi, silah, şiddet ve terör meselesinin çözülmesi için tarihi bir eşik açılmıştır." diyen Kurtulmuş, Komisyonun ittifakla aldığı kararla raporu hazırladığını, TBMM Genel Kurulunun da raporun uygulanması sürecinde görev alacağını söyledi.