Şeyma Subaşı'nın evi! Manzarasını paylaştı

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı çıkan Şeyma Subaşı, gözaltı kararından günler sonra Türkiye'ye dönmüştü.

Gözaltına alındıktan sonra test için numuneler veren Şubaşı, tövbe sürecine girmiş ve dini paylaşımlarıyla da dikkat çekmişti.

EVİNDEN PAYLAŞIM GELDİ

Türkiye'deki yaşamının keyfini çıkaran ve kızıyla ailesine odaklanan Şeyma Subaşı, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

ŞEYMA'NIN MANZARASI

Geçtiğimiz günlerde kızı Melisa ile çektiği videolarla gündem olan ünlü fenomen, son olarak evinden paylaşım yaptı. Evinin manzarasını yayınlayan ünlü isme yorum yağdı. Takipçileri Subaşı'nın evinin manzarasına bayıldı.