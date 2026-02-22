Meclis yeni haftaya yoğun gündemle giriyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yoğun mesaisine devam ediyor.

Meclis'te bu hafta yine önemli konular görüşülecek.

Meclis Genel Kurulu'nda Milli Parklar Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifinin görüşmeleri sürecek.

TEKLİFİN DETAYLARI

Teklifle, milli park olarak ilan edilen veya edilecek alanların sınırları, ekolojik dengeyi koruyacak şekilde yeniden belirlenecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yetkileri genişletilecek.

Ekosistemi bozanlara hapis cezası, kaçak avlananlara ise caydırıcı yaptırımlar getirilecek.

AK PARTİ'DEN KANUN TEKLİFİ

AK Parti, Devlet Su İşleri mülkiyetindeki arazi sorunlarını çözmek için de 29 maddelik yeni bir kanun teklifi hazırladı.

Teklif ile orman vasfını uzun yıllar önce yitiren ve fiilen yerleşime açılan yerler ile ilgili tapu sorunu çözülecek. Düzenleme ile kayıtlarda halen orman görünen bu alanlar Tapu Kadastro tarafından yeniden denetlenecek. Uygun görülürse tapunun niteliği 'genel tapu'ya dönecek.

SİYASİ PARTİLERİN GRUP TOPLANTILARI OLACAK

Siyasi parti liderleri de bu hafta Meclis'te olacak. Salı ve çarşamba günleri grup toplantıları düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çarşamba günü AK Parti grubuna hitap etmesi bekleniyor.