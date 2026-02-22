Derya Uluğ evleniyor: Doğum gününde evlenme teklifi aldı

Türk pop müziğinin ünlü seslerinden Derya Uluğ evleniyor...

Ünlü şarkıcı, meslektaşı Asil Gök ile uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşıyordu.

Gözlerden uzak ama istikrarlı bir birliktelik sürdüren çiften müjdeli haber de geldi.

EVLİLİK TEKLİFİ ALDI

Çift, bu mutlu birlikteliği evlilik ile taçlandırmaya karar verdi.

Asil Gök, Uluğ'a 40'ıncı yaş gününde evlenme teklifi etti.

O ANLARI PAYLAŞTI

O anları sosyal medya hesabından 'I said yes (Evet dedim)' notuyla paylaşan Derya Uluğ'un o fotoğrafları kısa sürede beğeni topladı.