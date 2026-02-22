Yurt genelinde yağışlar etkisini sürdürüyor: Sıcaklıklar düşük seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta ortasından itibaren batı ve iç kesimlerden başlayarak düşüşe geçiyor.

Özellikle Doğu Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı dikkat çekiyor.

YURT GENELİNDE YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinin yağışlı geçmesi öngörülüyor.

Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı gözlenecek.

Sıcaklıklar iç kesimlerde 0 ile 8 derece, kıyılarda 10 ile 18 derece aralığında seyrederken, yüksek rakımlı bölgelerde sıfırın altında değerler görülüyor.

BAZI BÖLGELERDE KAR HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Haftanın ilk gününde yağışların devam etmesi, batı kesimlerde ise azalması bekleniyor.

Orta ve Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

Kuzeydoğu ve doğu bölgelerde kar yağışı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların genel olarak önceki güne göre hafif düşüş göstererek mevsim normalleri civarına yaklaşacağı değerlendiriliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜK SEYREDİYOR

Salı günü parçalı çok bulutlu havanın süreceği öngörülüyor.

Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Hatay-Adana kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde yağmur; Batı Karadeniz iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Akşam saatlerinde Marmara güneyi ve Kütahya çevresinde de yağış ihtimali tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların kıyılarda 10-15 derece, iç ve doğuda 0-8 derece bandında olacağı tahmin ediliyor.

DOĞUDA KAR ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Çarşamba günü yağış alanı genişliyor; Muğla ve Antalya kıyıları hariç ülke genelinde aralıklı yağışlı bir gün öngörülüyor.

Özellikle iç ve doğu bölgelerde kar yağışı bekleniyor.

Güneydoğu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yağmur-kar karışımı geçişi tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda belirgin bir düşüş beklenmiyor ancak hissedilen soğuk iç kesimlerde artacağı öngörülüyor.

BATIDA SICAKLIKLAR DÜŞMEYE BAŞLIYOR

Perşembe günü yağışların kuzey ve doğu kesimlerde devam etmesi, batı bölgelerde azalması bekleniyor.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışının yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor.

Genel olarak hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, ancak batıdan başlayarak düşeceği öngörülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

22 Şubat Pazar:

23 Şubat Pazartesi:

24 Şubat Salı:

25 Şubat Çarşamba:

26 Şubat Perşembe: