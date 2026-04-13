Meclis'in bu hafta gündemi yoğun

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yoğun...

Meclis yeni haftada da çalışmalarını sürdürecek.

Genel Kurul'un en önemli gündem maddesi ise doğum izni olacak.

Meclis Genel Kurulu'nda, annelerin 16 hafta olan doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

TEKLİFİN DETAYLARI

Halihazırda izinde olan anneler, bu düzenlemeden yararlanabilecek.

Doğumun üzerinden 24 hafta geçmemek şartıyla 16 haftalık iznini tamamlayıp tekrar çalışma hayatına dönen anneler de iznini 24 haftaya tamamlayabilecek.

Düzenleme kapsamında işçiler için 5 gün olan babalık izni de memurlarla eşitlenerek 10 güne çıkarılacak.

ÇOCUKLARA SOSYAL MEDYA KISITLAMASI

Teklif yasalaşırsa, 15 yaşını doldurmayan kullanıcıların sosyal medya hesabı açmaları da engellenecek.

Platformlar bunun için yaş belirleme algoritmalarını kullanacak.

Eğer kullanıcının 15 yaşın altında olduğu tespit edilirse hesap kapatılacak.

Oyun platformu, usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK SAĞLANACAK

Çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın ailesi veya yakını yanında bakımı ve desteklenmesi amacıyla koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılacak, ihtiyaç halinde bölgesel şartlar dikkate alınarak sosyal ve ekonomik destek sağlanacak.

Yeterli geliri olmadığı değerlendirilen kadınlara ve çocuklara, geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmemiş olması halinde, ilgili Kanun'da belirtilen orana göre hiçbir kesinti yapılmaksızın net harçlık verilecek.

PARLAMENTOLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI TÜRKİYE'DE

Öte yandan Türkiye, 30 yıl aradan sonra, Parlamentolararası Birlik'in genel kurul toplantısına ev sahipliği yapacak.

15-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek birliğin 152'nci genel kurulu, 157 ülkeden katılımcıyı İstanbul'da buluşturacak.

Yabancı meclis başkanları, Türk ve yabancı parlamenterler, üst düzey bürokratlar ile yabancı misyon şefleri bir araya gelecek.

Toplantılara Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık yapacak. Görüşmelerde, Gazze ve İran başta olmak üzere, küresel ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.

GRUP TOPLANTILARI DA DÜZENLENECEK

Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.