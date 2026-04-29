Pervin Buldan, "Kardeşlik Türküsü"ne eşlik etti

Türkiye aylar önce "terörsüz" bir dönemin kapısını araladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin büyük fedakarlıklarla başlattığı Terörsüz Türkiye süreci, her geçen gün yeni adımlarla ilerliyor.

Sürecin önemli aktörlerinden birisi olan DEM Parti'den Pervin Buldan, İmralı heyetinin de içerisinde yer alıyor.

"HEPİMİZ KARDEŞİZ"

İmralı'ya ziyarete giden ve Abdullah Öcalan'ın sürece dair değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşan Pervin Buldan, katıldığı bir programda "Kardeşlik Türküsü"ne türküsüne eşlik etti.

AK PARTİLİ VEKİLLERE SÖYLEDİ

Buldan'la birlikte parçaya eşlik edenler arasında AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz de yer aldı.

KARDEŞLİK TÜRKÜSÜ'NÜN SÖZLERİ

Mahsun Kırmızıgül tarafından seslendirilen türkünün sözleri ise şöyle;

Hepimiz kardeşiz

Bu öfke ne diye

Yaşamak dururken

Bu kavga ne diye

Hepimiz kardeşiz

Bu öfke ne diye

Yaşamak dururken

Bu kavga ne diye

Dağlar oy oy oy

Yollar oy oy oy

Dağlar oy oy oy

Yollar oy oy oy

Dağlar oy oy oy

Kardeş oy oy oy

Bir kardeş kardeşi

Vuruyor ne diye

Bir ana ağlıyor

Evladım nerede

Dağlar oy oy oy

Yollar oy oy oy

Dağlar oy oy oy

Yollar oy oy oy

Dağlar oy oy oy

Kardeş oy oy oy

Susmuyor silahlar

Feryat var gecede

Dinsin bu gözyaşı

Bitsin bu işkence

Susmuyor silahlar

Feryat var gecede

Dinsin bu gözyaşı

Bitsin bu işkence

