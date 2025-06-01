Meclis'te seçim haftası: Beş isim yarışacak

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TBMM'nin gündemi seçimler...

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle Meclis Başkanlığı için seçim yapacak.

YENİ BAŞKAN SEÇİLECEK

Edinilen bilgiye göre, haftalık çalışmasına 3 Haziran Salı günü başlayacak Genel Kurul, aynı gün 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçecek.

Adaylık için başvurular bugün sona erecek.

ADAYLAR BELLİ OLDU

AK Parti, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi.

DEM Parti'nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İyi Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı oldu.

CHP'nin adayı ise Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu.

Yeni Yol Partisi de aday olarak Samsun Milletvekili Mehmet Karaman'ı gösterdi.

YENİ BAŞKAN GİZLİ OYLA SEÇİLECEK

TBMM Başkanı gizli oyla seçilecek.

Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak.

Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacak.

İNFAZ DÜZENLEMESİ MECLİS'E GELECEK

Seçimlerin ardından Genel Kurulun, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen ve kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlaması planlanıyor.

Teklifin, Genel Kurul görüşmelerinin Kurban Bayramı öncesinde tamamlanarak kanunlaşması bekleniyor.

Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu da toplanarak, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri'deki çalışma ziyaretlerini değerlendirecek.