Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 28 Mayıs seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur hazırlıkları devam ederken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da seçim bölgesi İzmir'de vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istedi.

ensonhaber.com 14 Mayıs seçimleri Türkiye'yi ikinci tura götürüyor. Milyonlarca seçmen geçtiğimiz pazar günü sandık başına giderek iradelerini sandığa yansıttı. Sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.5'lik oy oranıyla seçimden galip çıktı. Ancak yüzde 50 artı 1 oya ulaşılamadığı için seçim 2. tura kaldı. Bakan Kasapoğlu yeniden sahada Cumhurbaşkanlığı kabinesinden 16 bakan ise seçim bölgelerinde Meclis'e girmek için yarıştı. Bu isimlerden birisi de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu. Bakan Kasapoğlu seçim bölgesinde yürüttüğü hummalı çalışmalarını sürdürüyor. İkinci tur çalışmaları hız kesmeden sürüyor Bugün de kentte 34. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı'na katılan Kasapoğlu, ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Burada yaptığı görüşmelerde, ikinci tur seçimleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek isteyen Bakan Kasapoğlu vatandaşlarla yakından ilgilendi.