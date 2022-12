Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık tarafından Ankara Üniversitesi'nin Gölbaşı yerleşkesinde üniversite öğrencilerinin hizmetine sunulan 'Genç Ofis'in açılışını gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca Ankara Üniversitesi'nin Gölbaşı yerleşkesinde, üniversite öğrencilerinin çeşitli kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunması için 'Genç Ofis' oluşturuldu. Ofisin açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ankara Ünivesitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Bakan Kasapoğlu, 'Genç Ofis' konusunda Ankara Üniversitesi'nin en güçlü paydaşlardan olduğunu söyledi.

"Gençler ne talep ediyorsa gençlerin ihtiyacı neyse birlikte karar vereceğiz"

Sadece bu ay içinde 5 yeni 'Genç Ofis' açtıklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Gençler ne talep ediyorsa gençlerin ihtiyacı neyse birlikte karar vereceğiz, birlikte açıp birlikte yöneteceğiz. Genç katılımı bizim en büyük en güçlü ideallerimizden biri. Genç odaklı, katılım odaklı çalışmalar bizim çok önemsediğimiz projeler." dedi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da 'Genç Ofis'in açılışını yaptı ViDEO

"Siz yeter ki isteyin, birlikte bunların her birini birer birer gerçekleştirelim"

'Genç Ofis' sayısının ülke genelinde 300'ü geçtiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimiz bu mekanları kendilerinin mekanı olarak biliyorlar. Onlar buraların gerçek sahibi. Tıpkı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gerçek sahibi gençler ve sporcular olduğu gibi. Sizler yeter ki talep edin, yeter ki isteyin. Birlikte bunların her birini birer birer gerçekleştirelim, üretelim. Üreten, düşünen, analiz eden ve geleceğe güçlü bir şekilde yürüyen gençlik en büyük idealimiz. Gençlerimizin her biri, ortaya koydukları fikirler ve projelerle tüm insanlık için birer umut. Bizler de her daim gençlerimizin yanlarındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

DHA'nın aktardığına göre konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, gençlerle birlikte 'Genç Ofis'in açılışını gerçekleştirdi.