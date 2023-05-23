Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Kadının misyonunu birlikte artıracağız İzmir’de kadınlarla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kadının rolünü, kadının misyonunun artırılması için daha fazla adım atacaklarını söyledi.

İHA

Bakanlar seçim bölgelerinde dur durak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı’nın düzenlediği Kadın Sivil Toplum Kuruluşları, Kooperatifler ve Muhtarlar toplantısı, İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ev sahipliğinde; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın katılımı ile gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’de kadının rolünün çok önemli olduğunu ifade ederek, "Diğer toplumlarla, diğer milletlerle karşılaştırdığımızda bizim ülkemizin kadınlarının özverisi, çabası ve katkısı çok ama çok özel. Bunu siyasete baktığımızda, iş hayatına baktığımızda görüyoruz." dedi.

"Spor, günlük aktivitelerin mutlak parçası olmalıdır"

Sporda yükselen Türkiye adına kadınların önemli bir misyon üstlendiğini de ifade eden Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

Kadınların olduğu her alan, kadınların dokunduğu, temas ettiği her bir çalışma zaferle taçlanıyor. Artık İzmir milletvekili olarak bir kardeşiniz, Ege’nin bir evladı olarak beraber olacağız. Ve inanıyorum ki gerek sivil toplumda gerek iş dünyasında ve gerekse siyasette ve tabii sporu belirtmeden geçemeyeceğim. Spor, hayatın en önemli şeylerinden bence. Spor, günlük aktivitelerin mutlak parçası olmalıdır.

"Kadının misyonunu birlikte artıracağız"

2020 Tokyo Olimpiyatlarından da bahseden Kasapoğlu şu şekilde konuştu:

Pek çok ülkenin kafileleriyle, sporcularıyla, bakanlarıyla bir araya geldik. Özellikle gelişmiş ülkelerle kıyaslama yaptığımızda bizim kafilemizde kadın erkek oranı hemen hemen yarıyaydı. Artık bunu başardık. Ama örneğin bir Japonya’da bu oran 20 kadın 80 erkekti. Demek ki ülke olarak iki adımlar atmışız. Adımları daha da büyütmenin enerjisi var, inancı var bizde. Tıbbıyla, siyasetiyle, sanatıyla, iş dünyasıyla, sosyal kurumlarıyla, kuruluşlarıyla kadının rolünü, kadının bu anlamdaki misyonunu birlikte artıracağız, birlikte büyüteceğiz, birlikte güçlendireceğiz.

"Kadınları spora davet ediyoruz"

Kadını ana aktör olarak gördüklerini söyleyen Kasapoğlu şöyle devam etti:

Spordaki kadının rolü, spordaki bu potansiyeli de birlikte güçlendirmemiz lazım. Bakanlık olarak iki ana odağımız vardır. Biri genç odaklı bakanlık politikaları. Diğeri de kadın odaklı spor. Dedik ki odağımızda kadınlar ve gençler olsun. İki ana eksen ve hamdolsun bunu da büyük ölçüde büyük bir şekilde başardık. Güçlü bir şekilde mesafe katettik. Kadınların izini, kadınların başarısını hep birlikte yaşıyoruz. İzmir’de birçok tesisimiz var. Ve bu tesislerde kadınlar önceliğimizdir. Kadınların talepleri, kadınların ihtiyaçları, tercihleri önceliğimizdir. Kadın odaklı spor politikamızda da kadınların bu anlamdaki katkısını, kadınların bu noktadaki katılımını çok ama çok önemsiyorum. Kadınları spora davet ediyoruz. Çünkü spor hepimiz için bir hayat tarzı olmalı.

"85 milyon kazanacak"

14 Mayıs’taki seçimde bir demokrasi şöleni yaşandığını kaydeden Kasapoğlu, şu mesajı verdi: