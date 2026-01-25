Mehmet Şimşek'ten esprili paylaşım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1,8 milyon takipçili "No Context Brits” isimli X (eski Twitter) hesabı, dünyaca popüler bir sosyal medya hesabı olarak tanınıyor.

İçerikleri de genellikle İngiliz yaşam tarzı, sözlüklere sığmayan ifadeler ve günlük absürdlükler üzerine kurulu mizahi paylaşımlardan oluşuyor.

Hesaptan Washington Post dahil tüm mecralarda “İngiliz sıradanlığının keskin bir mizahi kutlaması” şeklinde söz ediliyor

TARİHİ ŞAHSİYET GÜNÜMÜZDE YAŞASA TÜRKİYE'DE SAÇ EKTİRİRDİ ESPRİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in paylaştığı mesajda da İngilizler için tarih, edebiyat, kültür ve yüksek bir kimlik olan William Shakespeare'in Türkiye'ye gelerek saç ektirdiği ve dişlerini yaptırdığı imajı verilerek, tarihi şahsiyetin günümüz koşullarında olsa ne yapacağı resmedilmiş.

FOTOĞRAFTA RÖNESANS TARZI İLE SAÇ EKİMİ BİR ARADA

Fotoğrafın altında ise "William Shakespeare after visiting Turkey (1610). / William Shakespeare, Türkiye ziyaretinden sonra (1610)" yazıyor.

Fotoğrafta, Rönesans estetiği ile günümüz Türkiye’sinde yaygınlaşan saç ekimi ve diş estetiği kültürü ustaca bir araya getirilirken, Shakespeare’e kondurulan gülümseme ise “yapılan işlemden son derece memnunum” mesajı veriyor.

Ortaya çıkan mesaj ise şu: “Türkiye’de saç ekimi ve diş yaptırmak o kadar yaygın ve meşhur ki, 17. yüzyıldan biri gelse ona bile yapılırdı.”

TÜRKİYE, SAÇ EKİMİNDE KÜRESEL MARKA

Yüksek takipçili bir İngiliz hesabın bu paylaşımı, saç ekiminin ve diş bakımının Türkiye’de gerçekten küresel bir marka olduğunun kanıtı niteliğinde.