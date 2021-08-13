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Mehmetçik şu ana kadar 545 vatandaşın tahliyesini gerçekleştirdi

Mehmetçik şu ana kadar 545 vatandaşın tahliyesini gerçekleştirdi

Selden etkilenen Kastamonu ve Sinop’ta tahliye etme çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, şu ana kadar 545 kişiyi kurtardı.