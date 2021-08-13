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- Mehmetçik şu ana kadar 545 vatandaşın tahliyesini gerçekleştirdi
Mehmetçik şu ana kadar 545 vatandaşın tahliyesini gerçekleştirdi
Selden etkilenen Kastamonu ve Sinop’ta tahliye etme çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, şu ana kadar 545 kişiyi kurtardı.
- Haber Merkezi
- 13.08.2021 - 17:09
- Güncelleme : 13.08.2021 - 17:18
Şu ana kadar 27 can kaybının yaşandığı sel felaketinde tahliyeler sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kastamonu ve Sinop’ta mahsur kalan 545 vatandaşın tahliyesinin sağlandığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından, selde mahsur kalan vatandaşların helikopterle tahliye edilme görüntülerinin yer aldığı bir paylaşım yapıldı.
MEHMETÇİK BÖLGEDE
Paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Sinop ve Kastamonu’daki sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlarımızı güvenli bölgelere ve sağlık kurumlarına tahliye etmeye devam ediyor. Bölgede bulunan Mehmetçik şu ana kadar 545 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdi.” ifadelerine yer verildi.
Mehmetçik sel bölgelerinden 545 vatandaşı tahliye etti VİDEO