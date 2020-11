Meltem Cumbul: Laik olmayı içselleştirerek tüm sorunları çözeriz

Meltem Cumbul, vermiş olduğu bir röportajda, Türkiye'deki en büyük sorunların laiklikle çözüme ulaşacağına inandığını söyledi.

Uzun süredir sessizliğini koruyan ve gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu Meltem Cumbul, yeni tiyatro oyununun tanıtımı için sessizliğini bozdu.

24. Tiyatro Festivali kapsamında "Ben sevgili Milena” oyunuyla sahne alacak oyuncu, Sözcü'den Fatma Vurgun'a açıklamalarda bulundu.

Pandemi döneminden Türkiye'deki gündeme kadar birçok soruya yanıt veren Cumbul, siyasete atılıp atılmayacağından ve Türkiye'deki sorunların çözümüne dair de çarpıcı ifadeler kullandı.

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMADI"

Tiyatronun pandemiden nasıl etkilendiğine dair açıklamalarda bulunan Meltem Cumbul, "Her şeyden önemlisi can güvenliği ve can sağlığı. İş ve işçi sağlığı konusunda ülkemizde yaşanan felaketler, gerekli önlemlerin alınmaması ile ilgili deneyimler birçok iş sektöründe yaşandı." ifadelerini kullandı.

"SİYASETE ATILMAM, TÜM SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ LAİKLİK"

"İleride sizi siyasette görür müyüz?" sorusuna da yanıt veren Cumbul "Göremezsiniz." deyip konuyu kapatırken, "Türkiye'nin en büyük sorunu ne?" sorusuna da lailklik üzerinden cevap verdi.

Cumbul, açıklamasında tüm sorunların laiklikle çözüleceğine inandığını söyleyerek "Türkiye'nin en büyük sorununu laik olmayı içselleştirerek aşabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.