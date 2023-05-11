Meral Akşener'den Ali Babacan'ı kızdıracak ekonomi açıklaması Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda ekonominin başına kimin geçeceği belirsizliği sürerken Meral Akşener, bugün katıldığı canlı yayında, "Bilge Yılmaz ekonomi bakanımız olacak. Sayın Babacan ekonomi bakanı değil." açıklamalarında bulundu.

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Türkiye coşkulu ve heyecanlı bir seçime hazırlanıyor.

Adaylar son 3 gün kala vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Yurdun dört bir yanında düzenlenen mitinglerin yanı sıra sosyal medya ve televizyon programlarında da tek gündem 14 Mayıs.

Bu süreçte muhalefet cephesindeki parti liderleri katıldıkları programlarda açıklamalarda bulunuyor.

Altılı masada uzun süre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışılırken ardından yeni bir kriz ortaya çıktı.

Millet İttifakı'nda bakanlık krizi sürüyor

Tüm bu tartışmalar arasında devam eden süreçte bakanlık pazarlıkları baş gösterdi.

İktidara gelmeleri durumunda ekonominin başına kimin geçeceğini tartışan Millet İttifakı'nda Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ekonominin patronu olacağı öne sürülüyordu.

Konuya ilişkin masanın bir diğer ayağı olan İyi Parti Lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu.

Akşener, "Ekonomiyi Bilge Yılmaz yönetecek." ifadelerini kullanmıştı.

Bugün ise Star TV ekranlarında gazeteci Nazlı Çelik'in gündeme dair sorularını yanıtlayan Akşener, bir kez daha gündemine Ali Babacan'ı aldı.

"Bilge Yılmaz ekonomi bakanımız olacak"

Babacan'ı kızdıracak açıklamalarda bulunan Meral Akşener, şöyle konuştu: