Meral Akşener yeni imajıyla görüntülendi

Geçtiğimiz seçimlerden hayal kırıklığıyla ayrılan İyi Parti'de bayrak değişimi yaşanmıştı.

İyi Parti Genel Başkanlığı görevini yürüten Meral Akşener, partisini kurultaya götürmüş ve koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bırakmıştı.

Daha sonra ise siyaseti bırakan Akşener, gözlerden uzak bir hayat sürmeye başladı.

Siyaset sahnesine vedasının ardından cenazelerde görülen Akşener, yenilediği imajıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Sessizliğini koruyan Meral Akşener, bir düğün töreninde nikah şahitliği yaptı.

Düğünün davetlileri arasında yer alan Eski İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarper Önder, Akşener ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğrafa “Liderimle anne-oğul sohbeti” notunu düşen Önder’in paylaşımı büyük ilgi gördü.

BEYAZ SAÇLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Bordo renkli ceket ve etek takımı giyen Akşener, beyazlamış saçlarıyla farklı bir görünüm sergiledi.