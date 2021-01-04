İyi Parti Lideri Akşener, konuk olduğu programda lisedeyken çektirdiği fotoğrafı yorumladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu sabah Fox TV'de İsmal Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu oldu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, programda kendisini ve izleyicileri gençlik yıllarına götürdü.

LİSELİ AKŞENER

İyi Parti Lideri Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta Instagram hesabından paylaşımını yaptığı lise fotoğrafı, İsmail Küçükkaya tarafından ekranlara getirildi.

Fotoğrafının altına "Bütün eğitim hayatım parasız yatılı okuyarak geçti... Bugün de beni okutarak; bir akademisyen, bakan, 27 yıllık bir siyasetçi yapan milletimizden aldıklarımı geri ödemeye çalışıyorum." ifadelerini yazan Akşener, gençlik fotoğrafı üzerinden geçmişini yad etti.

Meral Akşener'in lise fotoğrafı ViDEO