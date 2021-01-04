Euro
9.0599
-0.16%
Dolar
7.369
-0.82%
Altın
458.48
1.21%
Borsa
1.498
1.43%
Bitcoin
231.900
-8.63%
EXEN Coin
11.01
1.56%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C
    Meral Akşener'in lise fotoğrafı

    Meral Akşener'in lise fotoğrafı

    İyi Parti Lideri Akşener, konuk olduğu programda lisedeyken çektirdiği fotoğrafı yorumladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 12:10
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 13:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu sabah Fox TV'de İsmal Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu oldu.

    Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, programda kendisini ve izleyicileri gençlik yıllarına götürdü.

    LİSELİ AKŞENER

    İyi Parti Lideri Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta Instagram hesabından paylaşımını yaptığı  lise fotoğrafı, İsmail Küçükkaya tarafından ekranlara getirildi.

    Fotoğrafının altına "Bütün eğitim hayatım parasız yatılı okuyarak geçti... Bugün de beni okutarak; bir akademisyen, bakan, 27 yıllık bir siyasetçi yapan milletimizden aldıklarımı geri ödemeye çalışıyorum." ifadelerini yazan Akşener, gençlik fotoğrafı üzerinden geçmişini yad etti.

    Meral Akşener'in lise fotoğrafı ViDEO

    Meral Akşener in lise fotoğrafı #1

    Meral Akşener in lise fotoğrafı #2

    Meral Akşener in lise fotoğrafı #3

    Meral Akşener in lise fotoğrafı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir