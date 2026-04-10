Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon: 30 gözaltı kararı

Yenişehir Belediye'sine yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalama işlemlerinin devam ettiği, aralarında belediye başkan yardımcılarının da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
Sabahın erken saatlerinde, CHP'li Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon için düğmeye basıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediyeye yönelik ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlarından operasyon düzenledi.
30 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI
Operasyonda yaklaşık 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şu dakikalarda belediyede de arama yapıldığı öğrenildi.
Operasyon çerçevesinde gözaltı kararı verilenler arasında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şirket yetkililerinin olduğu ileri sürüldü.
