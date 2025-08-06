Mersin'de CHP'li belediyenin girişi ücretli hale getirdiği halk plajında gerginlik

CHP'li belediyeler son zamanlarda sadece çöp, su ya da yolsuzluk sorunu ile gündeme gelmiyor.

Bu kez CHP'li Mersin Mezitli Belediyesi, vatandaşları isyan ettirdi.

SU ŞİŞESİYLE PLAJA ALINMADI

Ailecek deniz keyfi yapmak isteyen vatandaşlar, Mezitli Belediyesi'nin özel işletmeye kiraladığı iddia edilen Soli-Pompeipolis Plajı'na su şişesiyle alınmayınca personelle karşı karşıya geldi.

Aile ve personel arasındaki gerginlik büyüdü, kısa sürede de kavgaya döndü...

DIŞARIDAN ÜRÜNE İZİN VERİLMEDİ

Mezitli ilçesinde yer alan ve uzun yıllar boyunca halka açık şekilde hizmet veren Soli-Pompeipolis Plajı, Mezitli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen düzenlemelerin ardından iddiaya göre özel bir işletmeye kiralandı.

Vatandaşlar, giriş için kişi başı 500 TL ücret talep edilmesini ve dışarıdan ürün getirilmesine izin verilmemesini tepkiyle karşıladı.

GİRİŞ ÜCRETİNİ ÖDEYİP, İÇERİ ALINMADILAR

Bu yüzden denize girmek isteyen vatandaşlarla işletme çalışanları arasında zaman zaman gerginlikler yaşanıyor.

Bunlardan biri de geçtiğimiz hafta sonu giriş ücretini ödediği halde elindeki su şişesi yüzünden içeriye alınmayan aile ile görevliler arasında yaşandı.

500 TL GİRİŞ ÜCRETİ İSTENDİ

İddiaya göre ailesiyle birlikte plaja gelen Engin Göktan Güneş, kişi başı 500 TL olmak üzere toplamda bin 500 TL ödeme yaptı.

Ancak Güneş, elindeki yarım su şişesi nedeniyle görevlilerle tartışma yaşadığını ve bu nedenle içeriye alınmadığını öne sürdü.

"TERBİYESİZCE, SAYGISIZCA BİZİMLE KONUŞMAYA BAŞLADI"

Yaşadığı olayı anlatan Güneş, şöyle konuştu:

Girişte eşim ve benden bin lira, çocuklardan da 200-300 lira olmak üzere toplam bin 500 lira para istediler. Ücreti ödedik. Ondan sonra içeri girerken orada görevli bir bayan elimdeki su şişesini içeri sokamayacağımı söyledi. Ben de dedim ki, alt tarafı su, çocuğun suyunu dökecek değilim dedim. O da 'Beyefendi o zaman çantalarınızı arayacağız' dedi. Hanımefendi ben terörist miyim diyince, o da 'O zaman ben yetkilileri çağıracağım, sizi buraya aldırmayacağım' dedi.



Niye aldırmıyorsunuz dedim? Daha sonra kadın terbiyesizce, saygısızca bizimle konuşmaya başladı. Tamam, anlarım içeride sonuçta bir satış yapılacak ama fiyat afaki bir şekilde fahiş tutulmuş galiba. Bana diyor ki, 'İçeride su 50 lira, içeriden alırsınız' Benimle bu şekilde konuştu.

"DEĞİL DENİZE, İÇERİYE KESİNLİKLE ALINMADIK"

Anayasa'nın 43. maddesini hatırlatarak kamuya ait olan kıyı alanlarının halkın kullanımına açık olması gerektiğini ifade eden Güneş, şunları söyledi:

Değil denize, içeriye kesinlikle alınmadık. İki tane çocuk, eşim ve ben. Ben orada ne yapabilirim ki? Elimdeki su yüzünden neden alınmıyorum yani? Su zaten dediğim gibi, yarım içilmiş bir su. Özel bir işletmeyse bile o işletmenin ayıbı. Bizi niye içeri almıyorsun ki sen? Güzel bir dille söylese biz yine kabul ederdik. Ama bize yüksek sesle, kendi üst perdeden konuşarak hitap etmesi bizi çok üzdü.

"PERSONEL BİLE RAHATRIZ, MOBBING İDDİASI VAR"

Güneş, olayın ardından işletme içinde çalışan personelin de mağdur edildiğini ileri sürerek, şu ifadeleri kullandı:

Olay olduktan sonra içeride çalışan iki tane personel arkamızdan geldi. 'Abi kusura bakma' dedi. 'Bu bayan sürekli böyle, bunun yüzünden iki tane çalışan arkadaşımız da mobbing uygulayarak işinden etti. Siz şikayetçi olun, biz de size şahit olacağız' İçeride çalışan çocuklar bunu dile getirdi.

GERGİNLİK CEP TELEFONUNDA

Öte yandan, ailenin, plaja girerken yaşadıkları gerginlik ise cep telefonu kamerasında saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde aile ile tesis görevlileri arasında yaşanan sert tartışmalar yer aldı.