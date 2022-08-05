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    Mersin'de çıkan orman yangınında 3'üncü gün

    Belirlenemeyen bir nedene çıkan orman yangını, 3'üncü günde karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekipler, arazi yapısı nedeniyle çalışmalarda güçlük çekiyor.
    • 05.08.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 11:02
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    Mersin'de çıkan orman yangınında 3'üncü gün

    Son dönemde her yaz mevsiminde arttış göstermeye başlayan yangınlar bu kez Mersin'de yaşandı.

    Bölgede 24 Temmuz'da yaşanan yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştı.

    Havadan ve karadan çalışma başlatıldı

    Geçen zamanın ardından 3 Ağustos tarihinde öğle saatlerinde Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasında bulunan ormanda, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 6 helikopter, 23 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.

    Mersin'de çıkan orman yangınında 3'üncü gün VİDEO

    Mersin de çıkan orman yangınında 3 üncü gün #1

    İtfaiye eri düşerek yaralandı

    Sarp ve kayalık alanda zorlu şartlar altında çalışma yapan ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

    Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri kayalıklardan düşerek hafif yaralandı. Havanın kararması ile havadan yürütülen çalışmalara ilk gün ara verildi.

    Mersin de çıkan orman yangınında 3 üncü gün #2

    Kara ekibi arazi yapısı nedeniyle güçlük çekti

    İkinci günde de devam eden yangınla sabahın ilk ışıklarında mücadele başladı.

    Arazi yapısı nedeniyle kara ekibi yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Hortum çekilen bölgede havanın kararmasıyla müdahaleler son buldu.

    Mersin de çıkan orman yangınında 3 üncü gün #3

    Yangında 3'üncü gün

    AA'nın aktarımına göre; Dün ara verilen havadan müdahaleye bugün de zorlu arazi koşullarının oluşturduğu risk nedeniyle devam edilemiyor.

    Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları karadan sürüyor.

    Mersin de çıkan orman yangınında 3 üncü gün #4

    Mersin de çıkan orman yangınında 3 üncü gün #5

    Mersin de çıkan orman yangınında 3 üncü gün #6


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