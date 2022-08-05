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- Mersin'de çıkan orman yangınında 3'üncü gün
Mersin'de çıkan orman yangınında 3'üncü gün
- 05.08.2022 - 10:50
- Güncelleme : 05.08.2022 - 11:02
Son dönemde her yaz mevsiminde arttış göstermeye başlayan yangınlar bu kez Mersin'de yaşandı.
Bölgede 24 Temmuz'da yaşanan yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştı.
Havadan ve karadan çalışma başlatıldı
Geçen zamanın ardından 3 Ağustos tarihinde öğle saatlerinde Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasında bulunan ormanda, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 6 helikopter, 23 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.
Mersin'de çıkan orman yangınında 3'üncü gün VİDEO
İtfaiye eri düşerek yaralandı
Sarp ve kayalık alanda zorlu şartlar altında çalışma yapan ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.
Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri kayalıklardan düşerek hafif yaralandı. Havanın kararması ile havadan yürütülen çalışmalara ilk gün ara verildi.
Kara ekibi arazi yapısı nedeniyle güçlük çekti
İkinci günde de devam eden yangınla sabahın ilk ışıklarında mücadele başladı.
Arazi yapısı nedeniyle kara ekibi yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Hortum çekilen bölgede havanın kararmasıyla müdahaleler son buldu.
Yangında 3'üncü gün
AA'nın aktarımına göre; Dün ara verilen havadan müdahaleye bugün de zorlu arazi koşullarının oluşturduğu risk nedeniyle devam edilemiyor.
Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları karadan sürüyor.