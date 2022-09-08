Mersin'de orman yangını 2'nci günde kontrol altına alındı

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapılan bölgede yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 7 Eylül tarihinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın şiddetiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın için ekipler seferber oldu.

Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan sevk edilen ekipler, uçak ve helikopterler ile destek verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mersin ili Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde saat 07.13’te başlayan orman yangınına saat 07.20 itibarı ile ilk müdahale yapılmıştır." denildi.

5 personel yaralandı

Söndürme çalışmalarına, 11 uçak, 29 helikopter, 138 arazöz, 15 dozer ve 850 personel katıldı.

Müdahale sırasında 5 Orman Genel Müdürlüğü personelinin yaralandığı ve tedavilerinin yapılması sağlık kurumlarına sevk edildiği belirtildi.

303 konut boşaltıldı

Öte yandan havadan ve karadan müdahalelerin yapıldığı yangın, Silifke ilçesine de sıçradı.

Bu nedenle iki ilçede tedbir amaçlı 303 konut boşaltıldı, 790 kişi ise tahliye edildi.

Kontrol altına alındı

AA'nın aktarımına göre; yangının 2'nci gününde iyi haber geldi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yangının kontrol altına alındığı açıkladı.

"Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek"

Yangınla ilgili son durumu aktaran Pehlivan, "Hasar tespit, zarar tespit çalışmaları yapılacak. Vatandaşlarımızın bağında ve bahçesinde meydana gelen zararlar tespit edilecek. Devletimizin imkanları bu konuda da seferber edilecek. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek. Sahada ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Tespitleri ilgili bakanlıklarımızla gerekli koordinasyonu sağlayacağız.

"Çıkış nedeni araştırılıyor"

Yangın yeni kontrol altına alındı. Elimize gelen bazı bilgiler var. Kesin bilgi elde edilene kadar açıklamak doğru değil. İlgili birimler yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar yapıyor. " ifadelerini kullandı.

"Çıkan yangından 25 kişi etkilenmiştir"

Konuya ilişkin bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Açıklamada, "Mersin Gülnar'da dün ormanlık alanda çıkan yangından 25 kişi etkilenmiştir. 8 kişinin tedavisi devam ediyor. 1'inin durumu ağır, 3'ünün durumu orta, 4'ünün durumu iyidir. Yaralılara ve Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor." denildi.

Mersin'de orman yangını 2'nci günde kontrol altına alındı VİDEO

