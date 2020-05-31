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    Mescid-i Aksa 2 ay sonra yeniden ibadete açıldı

    Koronavirüs nedeniyle 22 Mart'ta kapatılan Mescid-i Aksa, Filistinliler akın etti. Sloganların atıldığı sabah namazında koronavirüs tedbirleri de alındı.
    • İHA
    • 31.05.2020 - 09:42
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    Mescid-i Aksa 2 ay sonra yeniden ibadete açıldı

    Koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amacıyla 2 aydan fazla süre kapalı olan Mescid-i Aksa, bugün yeniden ibadete açıldı.

    İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yüzlerce Filistinli, evlerinden getirdikleri seccade ile sosyal mesafeye uyarak sabah namazı kıldı.

    SLOGAN ATIP, TEKBİR GETİRDİLER

    Mescid-i Aksa'ya akın eden Filistinliler tekbir getirerek, "Canımız kanımız sana feda olsun ey Mescid-i Aksa." sloganı attı.

    Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani namaz öncesi yaptığı konuşmada, Mescid-i Aksa'da namaz kılan tüm Müslümanların alınan önlemlere dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

    22 MART'TA KAPATILMIŞTI

    Filistin İslami Vakıflar İdaresi tarafından salgın ile mücadele kapsamında 22 Mart'ta Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması kararı verilmiş, ancak Mescid-i Aksa'da ezan okunmasına devam edilmişti. Mescid-i Aksa'da sadece Filistin İslami Vakıflar İdaresi çalışanları sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını kılmıştı.

    Filistin'de bugün koronavirüsten 5 kişi hayatını kaybederken, toplam 626 koronavirüs vakası kaydedildi.

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