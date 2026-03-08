Mesut Barzani: Silahlı grupların bölgenin istikrarını baltalamasına izin verilemez

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) iktidar partisi Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, başta Erbil kenti olmak üzere bölgede düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Mesut Barzani, İran yanlısı milislerin çatı örgütü olan Irak İslam Direnişi’nin bölgedeki sivil yerleşim alanlarını, ekonomik altyapıyı hedef alan saldırılarını sert bir dille kınayarak, "Sabrın bir sınırı vardır." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonları sonrası Irak İslam Direnişi’nin IKBY’de düzenlediği saldırılara ilişkin bir mesaj yayımlayan Barzani, "Bu grupların halkımızın güvenliğini ve bölgenin istikrarını baltalamasına daha fazla izin verilemez." ifadelerini kullandı.

"BÖLGE İSTİKRARINA AÇIK BİR SALDIRI"

Bölgede yaşanan çatışma ve gerilimlerden derin üzüntü duyduğunu belirten KDP Başkanı, "Silahlı grupların uydurma gerekçelerle IKBY’nin sivil alanlarına, ekonomik altyapısına saldırma hakkı görmelerini hayretle karşılıyorum.

Bu, vatandaşların haklarına ve bölgenin istikrarına yönelik açık bir saldırıdır." açıklamasında bulundu.

IRAK'TAKİ İKTİDARA SESLENDİ

Irak’taki iktidar blokuna seslenen Barzani, bu saldırılara karşı merkezi hükümetin ciddi bir duruş sergilemesi gerektiğini, aksi takdirde bu düşmanca tutumun ağır sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileten Barzani, IKBY halkına bölgeyi savaş ve trajedilerden uzak tutmak, vatandaşların can güvenliğini sağlamak için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.

MİSİLLEME SALDIRILARININ HEDEFİ OLUYOR

İran ile ABD-İsrail hattındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte, IKBY sınırları içerisindeki Harir Üssü, Erbil Uluslararası Havalimanı ve stratejik enerji tesisleri sık sık füze ve İHA saldırılarının hedefi oluyor.