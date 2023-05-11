Mesut Özil’den Erdoğan paylaşımı: Sorulara şaşırmadım Gençler sordu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevapladı. Bu akşam yayınlanacak o buluşmadan bir kesit de sosyal medyayı salladı. Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil de, gençlerin zor soruları karşısında şaşırmadığını söyledi. Özil, Erdoğan’ı yakından tanıdığını belirterek, “Cevaplarını ben de merak ediyorum” dedi.

ensonhaber.com

Türkiye’nin kararını vereceği güne sadece 3 gün kaldı…

Milyonlarca kişi, 14 Mayıs’ta sandığa gidecek ve geleceğini oylayacak.

21 yıllık iktidarı döneminde Türkiye’nin önünü açacak her adımın başını çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu seçimde 2 adayla yarışacak.

Gençler sordu, Erdoğan cevapladı

Bir tarafta yıllardır Cumhurbaşkanı’na kaybetse bile yine de vazgeçmeyen Kılıçdaroğlu, diğer tarafta ‘çekilecek’ iddialarının başrolündeki isim Sinan Oğan var…

3 isim de her kesimden insanın oyuna talip olurken, sık sık genç neslin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, onları karşısına aldı, “Aklınızda ne var sorun” dedi.

Gençlerle buluşmadan bir kesit ise Erdoğan’ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Zor sorular: Fragmanı bile heyecan yarattı

Fragmanı bile heyecan yaratan buluşmada gençlerin soruları dikkat çekti.

Biri “‘Depremde çadır sattı’ iddiasıyla gündeme gelen Kızılay hakkında ne düşünüyorsunuz?” diye sordu, diğeri “Suriyelileri daha ne kadar ağırlayacağız?” sorusunun cevabını istedi.

“HDP ve PKK bağını eleştiriyorsunuz. Geçmişte bir terör örgütüyle ilişkilendirilen HÜDA-PAR ile iş birliğiniz hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yönelten genç de Erdoğan’ın yanıtını merakla bekledi.

Yaşam şartlarını sorgulayan bir gencin “Kontrolsüz şekilde artan kira fiyatları hakkında düşünceleriniz nelerdir?” sorusu da yine bu buluşmada yanıtını buldu.

"İnsanlarda oluşan yanlış bir algı var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığı ile tanınan bir dönem de dünyanın önde gelen futbolcuları arasında gösterilen Mesut Özil, bu soruları şaşırmadı.

Yayına dair kısa videoyu paylaşan Özil, “Cumhurbaşkanımızla defalarca görüşen biri olarak ben açıkçası bu soruların sorulmasına çok şaşırmadım. İnsanlarda oluşan yanlış bir algı var. Ancak verdiği cevapları ben de merak ediyorum. Akşam 9’u bekleyeceğiz.” notunu düştü.

İzleyenlerde merak uyandıran buluşma için Erdoğan da “Gençler sordu, ben cevapladım. Bu akşam 21.00’de TV kanalları ve sosyal medya hesaplarımızda...” yorumunda bulundu.