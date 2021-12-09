Meteoroloji'den Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimleri için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinden ülkenin batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

RÜZGAR HIZI 100 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Açıklamada, "Rüzgarın cuma gününden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat), yer yer tam fırtına (90-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor." denildi.

PAZAR AKŞAMINA KADAR ETKİLİ OLCAK

Açıklama şöyle devam etti:

"Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Ayrıca fırtınanın, 10 Aralık saat 00.00 ile 12 Aralık saat 18.00 arasında etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.