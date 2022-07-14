Meteoroloji'nin yangın bölgeleri için rüzgar tahmini

Meteoroloji'ye göre dünden bu yana yer yer saatte 70 kilometre hıza ulaşan rüzgarın gün içinde 10 kilometre hıza kadar düşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin güney sahilleri yine alevlere teslim oldu.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınlara dün akşam saatlerinden itibaren müahale sürüyor.

Müğla'nın Datça, İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanları yok eden alevlere karşı hem havadan hem karadan yapılan müdahalenin en büyük engeli ise rüzgar.

Şiddetli rüzgar hem müdahaleyi güçleştiriyo hem de yangının ilerleyişini hızlandırıyor.

Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgedeki rüzgar durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Rüzgar etkisini düşürecek

Buna göre dünden bu yana yer yer saatte 70 kilometre hıza ulaşan rüzgarın gün içinde 10 kilometre hıza kadar düşmesi bekleniyor.

Bu durum, hem müdahale eden yangın kahramanlarının işini kolaylaştıracak hem de yangının ilerlemesini durduracak.

Meteorolojiden yapılan açıklamada hava sıcaklıklarına da dikkat çekilerek çıkacak başka yangınlara karşı uyarı yapıldı.

Açıklamada, "Hava Sıcaklığı: Doğu bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.