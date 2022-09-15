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    Metin Süs silahlı saldırıda yaralandı

    Falyalı cinayeti sonrasında Mustafa Söylemez’in İstanbul’da ilk görüştüğü isim olarak gündeme gelen ve gözaltına alınan İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı.
    • 15.09.2022 - 03:49
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    Metin Süs silahlı saldırıda yaralandı

    İstanbul Yeşilköy’de bulunan bir parkın önünde iddiaya göre kaldırımda yürüyen Metin Süs, silahlı saldırıya uğradı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Metin Süs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

    Saldırgan yakalandı

    DHA'nın haberine göre silahlı saldırıyı gerçekleştiren K.A. olay yerinden kaçtığı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. K.A.’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Falyalı cinayetinden sonra gözaltına alınmıştı

    Metin Süs, Halil Falyalı cinayeti sonrasında “Söylemez kardeşler" suç örgütü lideri Mustafa Söylemez’in İstanbul’da ilk görüştüğü isim olarak gündeme gelmişti.

    Cinayet sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında Metin Süs gözaltına alındı. Süs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

    Öte yandan Metin Süs’ün suç örgütü lideri Sedat Peker’in akrabası olduğu ileri sürüldü.

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