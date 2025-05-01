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Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra otellerde yaptığı görüşmelere ilişkin videolar ortaya çıktı.

Yapılan görüşmelere çantayla gelen İmamoğlu, korumaları aracılığıyla ise kameralara bant yapıştırdı.

İmamoğlu'nun "bant" olayını aklamaya çalışan Özgür Özel'e, oyuncu Metin Yıldız'dan yanıt geldi.

ÇORBA İÇERKEN GÖNDERME YAPTI

‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ programıyla yıldızı parlayan Metin Yıldız, İBB'nin yolsuzluk soruşturmasında kamera bantlama olayını "çorba" örneğiyle aklamaya çalışan CHP Lideri Özel'i, çektiği video ile tiye aldı.

ÖZEL NE DEMİŞTİ

Özgür Özel, 2 günce Saraçhane’de İBB'yi ziyarette İmamoğlu'nun yaptığı otel buluşmasında kamera bantlama olayını aklamak için "Çorba içerken bakıyorum karşımda kamera bantlı. ‘Bu niye bantlı?’ diyorum. ‘Öyle olması gerekir efendim’ diyor, ‘Buradan olmadık bir görüntü çıkar ortaya.

Üstüne bir şey dökersin... Sosyal medyaya... Bizim görevimiz sizin itibarınızı da korumak.’ Dedim, ‘Peki.’ Aldıkları eğitimin gereği o." ifadelerini kullanmıştı.