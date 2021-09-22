Mevlüt Çavuşoğlu ABD'de mevkidaşları ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu ABD'de mevkidaşları ile görüştü

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Türkevi'nde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan , Ürdün ve Nikaragualı mevkidaşlarını ağırladı.

BM Genel Kurulu'na giden heyette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada temaslarına devam ediyor.

Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Kazakistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada ile Türkevi’nde bir araya geldi.

Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde New York'ta açılışı yapılan Türkevi'nde mevkidaşlarını ağırlayar diplomatik ilişkilerini sürdürüyor.